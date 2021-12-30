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30.12.2021 13:01
Рубрика: Общество

Фото: Как будет работать ледовый городок Екатеринбурга в праздники

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева

Накануне на площади 1905 года в Екатеринбурге открылся главный ледовый городок. В этом году темой его стала "Новогоднее царство, Тридевятое государство".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В центре внимания - Остров Буян с белокаменным городом и крепостной стеной. Выигрышно смотрятся горка-мельница и горка-печка Емели. Для малышей в городке есть герои сказок - петушок Золотой гребешок, кот Баюн, Лиса и Колобок. А для эффектных селфи - светящаяся арка.

"В новогоднюю ночь на главной площади состоятся концерт и праздничный салют, который начнется после обращения президента. Народные гулянья продолжатся до трех часов ночи", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Аттракционы в городке будут платными, но зато приобрести билеты можно онлайн через приложение.

Работать центральная новогодняя площадка будет по такому графику: с 1 по 5 и с 7 по 9 января - с 10:00 до 23:00. Начиная с 10 и по 16 января - с 10:00 до 22:00.

Каждый день на сцене главной елки в 15:00 и в 17:00 будет проходить театральное представление. В последний день декабря спектакль состоится один раз в 15:00, а 8 и 9 января - в 17:00.

Планируется, что главная елка простоит до 16 января 2022 года, если погода не внесет коррективы.

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