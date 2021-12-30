Фото: Свердловская музкомедия представила бенефис Надежды Басаргиной

Говорят, под Новый год что ни пожелается, то и выйдет как нельзя лучше. Поэтому желаю представить декабрьскую премьеру Свердловского театра музыкальной комедии как елку со всеми положенными атрибутами. Итак, сама елка, то есть спектакль "Мелодия двух морей", выглядит вполне привлекательно и свежо, хотя бы из-за изобретенного "круиза без антракта". Кто ж в здравом уме от круиза откажется, тем более если театр обещает "в меру ностальгический спектакль с интонациями советских комедий" - музыкальный винтаж всегда найдет преданных поклонников.

Главное украшение - народная артистка России Надежда Басаргина. "Мелодия двух морей" и роль немолодой певицы, для которой круизный лайнер на всю жизнь стал единственной сценой, - ее бенефис. Закрываю себе рот, чтобы не назвать возраст юбилярши, ибо не положено, но в театре Надежда Александровна служит уже более сорока лет. И сразу понятно: примадонна, элегантный возраст и шарм, блестящая актерская техника и настоящий талант. "Нет, я не пытаюсь быть вежливой, я пытаюсь быть честной", - кстати, цитата из спектакля.

Итак, украшаем елку дальше. Актерские работы - одна лучше другой. Николай Капленко в роли знаменитого когда-то певца, ушедшего со сцены на пике славы, вальяжен и трогателен. Светлана Кадочникова - неповторимая, но неуловимо напоминающая кого-то из киногероинь тех лет буфетчица Камелия Михайловна с одесскими шуточками и коктейлями на все случаи жизни. Павел Дралов - критик, карьерист и неприятное воспоминание (осторожно: у него всего пара сцен, но вы пару дней будете хихикать и напевать про "птичку на ветвях его души"). Наталья Пичурина и Илья Жирнов, играющие главных героев в юности, так харизматичны и просто красивы, что глаз не оторвать… как от фотоальбома, где ты сам молод и полон надежд.

Есть и неожиданные открытия. Артисты балета Антон Дирин и Михаил Паршин - матросы Сеня и Сема - прекрасно танцуют, но еще и органично играют, а могут и спеть. Актерское дарование наконец обнаружил в себе и известный екатеринбургский музыкант и педагог Платон Газелериди, причем вместе со своим джаз-бендом в полном составе. Разумеется, он весь вечер за роялем и "делает выразительные клавиши", но его герой Артур имеет на этот раз собственную историю любви, рассказанную великими композиторами прошлого, - без слов и смешно до колик. И очень трогательно. Именно это заботливое и постоянное переключение зрительских эмоций от смеха к задумчивости, от счастья к печали, от грусти к азартному веселью - сильная сторона спектакля, хотя им часто пренебрегают режиссеры, погружая зрителя в пучину душеспасительной, по их мнению, депрессии.

Здесь все наоборот: языком милых сердцу шлягеров артисты без особых затей рассказывают о ранимости и гордости, о том, как не врать себе и помогать тем, кто рядом. Ностальгия, как обещано, будет умеренной, танцы - зажигательными, и круиз закончится не прощанием с идущим на металлолом лайнером из далеких шестидесятых, а хеппи-эндом: герои найдут друг друга и, что еще важнее, найдут себя. Поэтому "Мелодия двух морей" и в самом деле в чем-то похожа на новогоднюю сказку. Тем удивительнее, что столь очаровательно легкий и без назидательности мудрый спектакль - дипломная работа режиссера Дарьи Аксеновой. Она же написала и литературную основу постановки. Сама Дарья успех объясняет с несовременной скромностью:

- Кирилл Савельевич (Стрежнев - главный режиссер театра. - Прим. ред.) поступил со мной так же, как когда-то с ним Курочкин, - дал ему брильянты своей труппы. Я тоже работала с артистами, которым нужно поставить задачу, отойти и не мешать. Они все сделают.

Языком милых сердцу шлягеров артисты без особых затей рассказывают о том, как не врать себе и помогать тем, кто рядом

Спектакль идет на новой сцене, теперь она называется Малой сценой музкомедии и носит имя легендарного директора театра Михаила Сафронова, ушедшего в 2019 году. Возле того места, где любил сидеть Михаил Вячеславович, установлена мемориальная доска, и, когда на ее полированной поверхности отражаются огни рампы или фигуры артистов, кажется… Впрочем, это все театральные иллюзии. А может, и нет. В музкомедии, похоже, нет невозможного.