В уходящем году рынок преподнес немало сюрпризов. Металлургам, например, он помог аккумулировать средства для инвестиционных программ. Ведь бизнес, который заглядывает далеко в будущее, понимает: такой шанс выпадает редко, поэтому не стоит направлять всю дополнительную прибыль на выплату дивидендов - нужно инвестировать в развитие. Причем не только в основное производство, но и в экологические и цифровые проекты, без которых немыслима современная металлургия. О них мы говорим с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона "Урал" Денисом Новоженовым.

Для промышленности становится все более актуальной декарбонизация, ESG-повестка. И это не просто модный тренд, а уже необходимость - особенно для крупнейших экспортеров, каким является ЕВРАЗ. Расскажите, пожалуйста, что в этом направлении делается в компании и в дивизионе "Урал" в частности?

Денис Новоженов: ESG - это реальность, в которой мы живем. Для предприятий ЕВРАЗа на Урале это не в новинку. Мы на протяжении многих лет ведем работу по снижению нагрузки на окружающую среду и предъявляем к нашим предприятиям самые высокие требования. Например, на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) утилизируется 90 процентов образующихся отходов и побочных продуктов металлургического производства, более того, мы уже много лет ведем переработку отвалов, накопленных в предыдущие периоды, тем самым уменьшаем их объем.

Снижение выбросов в атмосферу и очистка технической воды - тоже очень важные вопросы. Работу в этих направлениях мы ведем около 30 лет. Так, в Нижнем Тагиле по сравнению с 1990 годом мы снизили выбросы в 4,5 раза - это серьезный результат для предприятия, которому 80 лет. Сегодня для дальнейшего снижения объемов выбросов не обойтись без масштабных инвестиций, вывода из работы больших агрегатов или их глобальной реконструкции. И мы движемся в этом направлении, у нас есть четкий план. В частности, мы сфокусированы на увеличении доли потребления вторичных ресурсов.

Вы говорите о турбине ГУБТ, работающей на доменном газе?

Денис Новоженов: Да, газовую утилизационную бескомпрессорную турбину мы запустили на ЕВРАЗ НТМК в комплексе с доменной печью № 7, инвестировав в проект 18 миллионов долларов. ГУБТ увеличила генерацию собственной электроэнергии на 11,6 мегаватта в час. Это позволило уменьшить объем электроэнергии, закупаемой у внешних поставщиков, но главное - для ее выработки не используется ископаемое топливо, только вторичные энергоресурсы.

Еще один проект из этого же ряда, реализованный в 2021 году, - обновление теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК. Ее техперевооружение позволило сократить выброс парниковых газов в атмосферу на 7,5 тысячи тонн в год и параллельно увеличить собственную генерацию на 1,5 процента. И таких примеров много. До недавнего времени компания тратила на экологические проекты более миллиарда рублей в год, сейчас объемы финансирования увеличились. Согласно экологической стратегии ЕВРАЗа, до 2030 года в дивизионе "Урал" будет направлено только на экологические проекты 15 миллиардов рублей.

Денис Анатольевич, какие еще экологические проекты реализованы в 2021 году на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК?

Денис Новоженов: Мы активно участвуем в федеральном проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", в него включены пять крупнейших мероприятий, три из которых уже реализованы: перевооружение установки сухого тушения кокса в коксохимическом производстве (КХП), ввод в эксплуатацию доменной печи № 7 и техническое перевооружение домны № 6. Но есть еще целый ряд менее масштабных проектов. Например, в этом году закончили реконструкцию аспирационной системы в миксерном отделении конвертерного цеха: достигнутый эффект на 13,7 процента превысил плановый показатель - мы снизили выбросы на 7,5 тысячи тонн. Модернизация пылегазоочистного оборудования в разных подразделениях продолжается. Кроме того, в ближайшей перспективе выведем из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, в результате вода будет поступать в теплообменник закрытого типа, выбросов не будет вообще.

На Качканарском ГОКе тоже идет большая работа. В 2021 году в цехе агломерации завершили техперевооружение двух аспирационных установок и снизили выбросы на 35 тонн в год, затраты составили 45 миллионов рублей. Отремонтировали электрофильтр № 4 в цехе окатышей: затраты - 75 миллионов рублей, снижение выбросов - 106 тонн. Идет капремонт электрофильтра № 1 в цехе агломерации: в 2022-м закончим и почти на 475 тонн снизим выбросы, затраты оцениваются в 65 миллионов. И этот список можно продолжать.

В 2021-м дивизион "Урал" заработал на цифровых решениях 18,6 миллиона долларов - и это только первый год реализации программы

Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Нижний Тагил исключен из списка самых грязных городов России. Значит ли это, что предприятия выполнили основной объем своих программ?

Денис Новоженов: Я бы сказал так: многие проекты уже реализованы, но нам предстоят не менее сложные, дорогостоящие и затратные по времени. Мы приняли решение в первую очередь устранять проблемы, которые жителям Нижнего Тагила порой создает коксохимическое производство - неприятные запахи и неорганизованные выбросы. Техперевооружение КХП запланировано на 2023 год, в результате мы полностью исключим такие выбросы.

Но ведь модернизация объектов - это не только экология, но и эффективность?

Денис Новоженов: Безусловно. Это еще и улучшение условий труда, минимизация влияния вредных факторов на человека, цифровизация. Ведь не секрет, что сегодня молодежь неохотно идет работать на производство, поэтому наша задача сделать его более современным и привлекательным.

Кадровая проблема для ЕВРАЗа стоит остро?

Денис Новоженов: Она есть у всех промпредприятий. Заводы конкурируют даже не друг с другом, а с предприятиями других отраслей. Общая задача - поднять престиж рабочих, инженерных профессий, а наша - создать хорошие условия труда и обеспечить нормальный заработок. И мы движемся в этом направлении. В 2021 году ЕВРАЗ, согласно рейтингу журнала Forbes, стал одним из лучших работодателей России. Наши сотрудники обучаются за счет компании в вузах, получают вторую профессию, повышают квалификацию в лучших образовательных учреждениях страны. Металлурги участвуют в национальных чемпионатах WorldSkills и занимают призовые места. Мы применяем самые передовые технологии в производстве и предоставляем людям широкие возможности для развития.

На это направлена и программа цифровой трансформации ЕВРАЗа?

Денис Новоженов: Действительно, цифровизация облегчает труд, повышает производительность. В 2021-м дивизион "Урал" заработал дополнительно на цифровых решениях 18,6 миллиона долларов - и это только первый год реализации программы. Всего в портфеле более 180 проектов.

Наш первый проект по цифровизации на ЕВРАЗ НТМК - оптимизация угольной шихты на коксохимическом производстве. Его реализация шла непросто. В результате создана система, которая сама собирает оптимальный состав сырья для производства кокса. Раньше это делали работники с большим стажем, которые обладали уникальными знаниями, опытом и интуицией. Теперь их работу выполняет цифровой подсказчик, который аккумулировал все знания и опыт и использует их с высочайшей точностью. Аналогичный проект реализован на фабрике обогащения ЕВРАЗ КГОК.

Конечно, мы не только создаем уникальные продукты, но и используем готовые. Например, цифровой двойник конвертерного цеха - подобные проекты уже есть, поэтому мы берем наработки других и дополняем их своими решениями. Двойник позволяет эффективнее вести работу конвертеров и получить дополнительную плавку, что приносит годовой доход 2,2 миллиона долларов. Сейчас мы создаем цифровой подсказчик расхода ферросплавов в конвертерном цехе.

Еще один очень важный проект - единый диспетчерский центр. Задача была такая: данные должны быть единообразны, считываться автоматически, попадать в единую систему в одной точке ввода и приниматься от каждого цеха до диспетчера комбината и вице-президента холдинга. Сегодня я в любой момент могу посмотреть 30 важнейших параметров работы любого подразделения за день или месяц - увидеть фактические и плановые цифры, причину простоя и т. д. Это бесценный ресурс для управления предприятием.

ЕВРАЗ инвестирует не только в проекты развития производства, но и много средств вкладывает в города присутствия. Для чего?

Денис Новоженов: Мы хотим, чтобы наши города были комфортными, благоприятными для жизни, чтобы из них не уезжала молодежь. Мы многое делаем для развития городской среды и в Нижнем Тагиле, и в Качканаре. К примеру, в Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа строится мост через Тагильский пруд, ведется реконструкция Дворца детского и юношеского творчества, будет построен культурно-образовательный центр в Гальяно-Горбуновском жилмассиве. В Качканаре в этом году введен в строй Дворец единоборств "Атлант", сейчас идет подготовка к строительству ледового дворца спорта. Так что благодаря усилиям нашей компании и руководства области, местных администраций жизнь в городах точно станет лучше.

Денис Новоженов: В 2021 году ЕВРАЗ, согласно рейтингу журнала Forbes, стал одним из лучших работодателей России. Фото: Управление по связям с общественностью РЦКО "Урал"

P. S.

В рамках декабрьских Дней милосердия ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК признаны лучшими благотворителями Свердловской области среди горнорудных предприятий и предприятий черной металлургии, а ЕВРАЗ НТМК стал также лучшим благотворителем Нижнего Тагила. В 2021 году уральские предприятия ЕВРАЗа направили на благотворительность, социальную и спонсорскую поддержку около 7 миллиардов рублей.