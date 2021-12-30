Лучшие шеф-повара Урала рассказали, что готовят дома на Новый год

Новости

Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов 10:35
В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 11:48

Лучшие шеф-повара Урала рассказали, что готовят дома на Новый год

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 298(8649)
Более 40 профессионалов со всего УрФО приняли участие в масштабном кулинарном поединке "Кубок шеф-поваров на призы MNTO.ru - "Лучший шеф-повар Урала 2021". Трем финалистам удалось удивить жюри не только мастерством приготовления, но и необычной подачей блюд "с уральской историей". Для презентации своих шедевров некоторые участники использовали даже… березовые пеньки.
Состязание шефов приближается к кульминации: финалисты готовят горячее. Фото: Татьяна Андреева/РГ Состязание шефов приближается к кульминации: финалисты готовят горячее. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Состязание шефов приближается к кульминации: финалисты готовят горячее. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Индивидуальные кулинарные соревнования с дегустацией организовали Уральский союз туриндустрии и Клуб отельеров Свердловской области при поддержке компании "Торгоборудование". Цели турнира - выявить лучших уральских шефов и дать толчок появлению новых гастрономических хитов, что должно привлечь клиентов в рестораны и отели. Однако профессиональное сообщество надеется не только решить сиюминутные проблемы пострадавших от пандемии отраслей, но и вывести "Урал кулинарный" на новую ступень развития.

Фото: iStock
Во сколько обойдется традиционный набор блюд к новогоднему столу

- Урал занимает особое место в кулинарном мире. У нас есть великолепные гастропроекты, например "Уральская аутентичная кухня", есть и рестораны, входящие в топ-лист национальных рейтингов. На счету уральских шеф-поваров - победы в чемпионатах Chef a la Russe, фестивалях Gastreet. Но стоит честно признать: в национальной кулинарной культуре уральские шефы пока не лидеры, - констатирует президент Уральского союза туриндустрии, завкафедрой турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова.

Конкурс - в планах ежегодный - призван стать одной из ступеней к "Кулинарному Олимпу". Организаторы надеются, что он поможет выявить новые таланты, в том числе за пределами Екатеринбурга. Ведь наверняка в провинции есть настоящие самородки, "гуру на кухне", о которых пока мало кто знает.

Пробудить амбиции участников удалось в том числе при помощи солидного призового фонда - 300 тысяч рублей. Вызов приняли 46 поваров. Конкурсанты в буквальном смысле "на ножах" боролись за выход в полуфинал: готовили горячее блюдо и индивидуальную закуску. Слепые дегустации вывели во второй тур девять поваров (интересно, что строгий отбор удалось пройти только шефам-мужчинам). Задание у всех было одно и то же: приготовить заправочный суп с говядиной и горячее блюдо из форели. А вот дегустация произведений тройки финалистов, хотя и оставалась слепой, стала частью настоящего шоу. Члены жюри пробовали "зашифрованные" произведения на глазах у многочисленной публики - и тут же выставляли баллы.

Сгладить закономерное волнение участников и глотательный рефлекс зрителей должны были внеконкурсные закуски, предусмотрительно расставленные на столах. Но "зажевать" переживания удавалось не всегда. Кстати, интрига началась еще в момент выдачи задания: перед каждым из трех шефов-финалистов поставили черный ящик - из его содержимого и надо было приготовить горячее блюдо и закуску. Выбором продуктов организаторы удивили.

- В ящиках оказались оленина и раки. Я пожарил оленину и подал ее с разными гарнирами и с ягодным соусом. А в работе над закуской из раков соединил две техники - суфле и жюльен, - рассказал корреспонденту "РГ" серебряный призер конкурса Евгений Чукалкин из Каменска-Уральского.

Победитель конкурса признался, что готовил оленину впервые в жизни. Но настоящего профессионала застать врасплох невозможно

Продукты, которые достались финалистам, пожалуй, все же нельзя назвать широко распространенными на Урале. Где сейчас те лесные косули, которых Бажов описал в "Серебряном копытце", именуя их "козликами"? А оленей много только на Ямале. Вот и обладатель первого места екатеринбуржец Дмитрий Воронин признался, что готовил оленину впервые в жизни. По его словам, по сравнению с говядиной она более плотная. Но настоящего профессионала застать врасплох невозможно.

- Решил приготовить на горячее рулет из оленины с яблоком и сельдереем и жареную вырезку с травами. А для холодной закуски выбрал голубец из рака и раковые шейки в цитрусовом соусе понзу. Одно блюдо - две текстуры, - подытожил он.

Фото: iStock
Какой будет погода на Урале в новогоднюю ночь

Дмитрий в профессии более 10 лет, а Евгений Чукалкин - свыше 20. Последний рассказал, что осваивал ремесло еще в армии, когда служил коком на корабле, и до сих пор благодарен учебе и армейской закалке. Конечно, подходы меняются: раньше больше всего внимания уделяли санитарии, а блюда готовили строго по технологии. Даже подачу регламентировали: скажем, горошек надо было выложить одним и тем же способом. Сейчас технологии уже другие, например, в ходу низкотемпературное приготовление - новое веяние из Европы, а в готовке и подаче блюд допустима импровизация.

К разным кулинарным телешоу у уральских шефов отношение неоднозначное. Смотреть - смотрят, а вот участвовать даже при желании непросто. Только отборочный этап там растягивается на три месяца - какой работодатель надолго отпустит? А вот на обычные конкурсы, вроде нынешнего, отпускают, говорят участники.

Понятно, что работа и состязание - разные вещи. Затейливые конкурсные блюда даже для ресторана зачастую не подходят. По словам Дмитрия, они сложны для линейного персонала. А вообще в каждодневной работе победители готовят все, что пользуется спросом у гостей. Например, поистине бессмертный салат цезарь хоть и поднадоел поварам, гости продолжают заказывать. Завсегдатаям предлагают новую концепцию - "еда на каждый день": карбонара, том-ям, цезарь, пицца постоянно чередуются, чтобы не надоедало.

Интересно, что и дома шефы от работы не освобождены. Конечно, порой готовят жены, но в другой раз главы семей лично стоят над плитой и раздражения при этом не испытывают. Кстати, уверяют, что вне работы предпочитают самую обычную еду - даже на Новый год. Интересно, что же будет у шефов на праздничном столе?

- Новогоднюю ночь встретим дома, потому что дети маленькие. Сделаем классические салаты: оливье, селедку под шубой. Я за домашнюю еду - тайских чудес хватает на работе, - поделился планами Дмитрий.

- Обязательно приготовим оливье, салат с кальмарами. Жена сделает селедку под шубой, - подтверждает и Евгений. - Быстренько перекусим всей семьей, и… они останутся дома, а я уйду на работу. Новогодняя ночь - практически всегда рабочая.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Новый год

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"