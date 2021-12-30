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Рубрика: Происшествия

Мужчина попытался ограбить банк в центре Екатеринбурга

Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение Сбербанка, находящееся в центре Екатеринбурга.

В Крыму полиция задержала налетчика на отделение банка

Как пояснил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленник прошел в служебное помещение и потребовал "экстренный беспроцентный кредит". Однако персонал не воспринял угрозы мужчины всерьез и выдавать наличные ему не стал.

В итоге никакого ущерба банку причинено не было, пострадавших в результате ЧП нет.

Неудачливый грабитель с места преступления скрылся - сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает сотрудников банка и ищет очевидцев ЧП, чтобы поймать злоумышленника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Ограбления банков

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