Мужчина попытался ограбить банк в центре Екатеринбурга

Неизвестный мужчина попытался ограбить отделение Сбербанка, находящееся в центре Екатеринбурга.

Как пояснил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленник прошел в служебное помещение и потребовал "экстренный беспроцентный кредит". Однако персонал не воспринял угрозы мужчины всерьез и выдавать наличные ему не стал.

В итоге никакого ущерба банку причинено не было, пострадавших в результате ЧП нет.

Неудачливый грабитель с места преступления скрылся - сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает сотрудников банка и ищет очевидцев ЧП, чтобы поймать злоумышленника.