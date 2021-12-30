Жители Екатеринбурга скупили к Новому году бижутерию и парфюм

По данным аналитиков Lamoda и ЮKassa (сервис компании ЮMoney), перед Новым годом спрос на бижутерию в столице Урала вырос в 1,6 раза. Популярным подарком для дам стали серьги-каффы (их покупали чаще в 10,7 раза), а также цепочки и кольца.

По-прежнему актуальны средства для ухода за лицом: перед праздниками их покупают в 1,5 раза больше. Разбирают и парфюмерию. Еще один популярный подарок - аксессуары: спрос на клатчи, к примеру, вырос на 136 процентов, на женские ремни - на 53, на сумки - на 43.

Для мужчин самым востребованным товаром стала туалетная вода: рост продаж на 68 процентов. В основном приобретают в качестве подарка средства для ухода за телом, парфюмерию, наборы для бритья. В топ-5 вошли также рюкзаки (спрос на них увеличился в 9,3 раза), кредитницы (в 6,8 раза), кошельки (более чем вдвое).

В ходе исследования анализировалось потребительское поведение россиян с 15 ноября по 5 декабря. Как показала статистика, активнее всего перед Новым годом тратили деньги жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, где онлайн-продажи выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На третьем месте - челябинцы, здесь рост на 18 процентов.

- Многие пользователи решили порадовать близких товарами премиум-сегмента. Быстрее всего растут продажи аксессуаров, например косметичек и обложек для паспорта. Мужские запонки покупают в 2,6 раза чаще, чем в 2020-м, - говорит Виктория Абдрашитова, директор по растущим категориям Lamoda.

Наряду с одеждой, обувью, косметикой, аксессуарами и ювелирными украшениями россияне приобретают бытовую технику и электронику. В этом году средний чек в этом сегменте составил 36 754 рубля.

- Это на 76 процентов больше, чем в прошлом году. Существенно выше стал и средний чек на ювелирные украшения - 4881 рубль, или плюс 38 процентов, - уточняет Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.