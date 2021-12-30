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30.12.2021 15:36
Рубрика: Общество

Зооспасатели с Урала слетали в Омск, чтобы вытащить кота из вентиляции

Текст: Юлия Мякишева
Екатеринбуржцы спасли кота из Омска. Зооспасателям пришлось лететь в другой город ради питомца, который застрял на дне вентиляционной шахты в девятиэтажке и пробыл там четыре дня.

Как сообщается на странице активистов, боролись за котика неравнодушные хозяева. Они нашли уральских зооспасателей через длинную цепочку рекомендаций. Людям удалось получить доступ на чердак, найти отверстие нужной шахты и обнаружить в ней кота. За дни нахождения животного в западне его хозяева купили двадцатиметровый эндоскоп, подключаемый к смартфону. Но длины провода оказалось недостаточно, также у устройства не оказалось фонаря, поэтому разглядеть кота не получалось.

Фото: iStock
Видео: Уральские зооспасатели вытащили бобров из колодца

При этом владельцы помещений, откуда можно было бы перфоратором пробиться к хвостатому, отказались помогать.

- Пошли четвертые сутки нахождения животного в шахте. Времени на спасение остается уже мало. Нас просили помочь в беде с полной оплатой всех расходов. До Омска около 900 километров. Самолет из Екатеринбурга летит полтора часа, поезд идет 12 часов. Мы нашли авиарейс, вылетающий ночью, и отправились, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

25 декабря в 4:30 волонтеры оказались на чердаке, где уже пятые сутки шли попытки спасти животное.

- Наша работа началась обнадеживающе. Чердак оказался чистым и утепленным, фактически, это был полноценный дополнительный этаж дома. Выход вентиляционной шахты достаточно широк и имеет квадратное сечение. К этому моменту хозяева знали, в каком ответвлении кот, и даже спустили ему немного корма, - рассказали уральцы.

Зооспасателям удалось продвинуть камеру эндоскопа в шахту и увидеть животное. После стали спускать веревочную систему с хватательной петлей, чтобы забрать его. Спасатели делали это прежде много раз, и нынче все шло по плану, но каждый раз петля проходила мимо, бедолагу не могли достать часами. За все время операции несколько раз садились аккумуляторы эндоскопа.

Вечером пришла идея сделать из коробки конструкцию, которая поможет веревке идти в нужную сторону. Петля стала видна на экране эндоскопа, а через какое-то время спасатели заметили, что она наконец обхватила кота за шею.

- Осторожно затягиваю петлю. Начинаю вытягивать грузовой конец веревки. Кот исчезает с экрана. Побежали безумные секунды, когда сердце буквально выскакивает, и ты ждешь, что вот сейчас внезапно натяжение пропадет - это будет значить, что кот выпал из петли. Но нет, веревка идет очень тяжело, с сильным натяжением. Включаю фонарик, заглядываю - и вижу кота в глубине, но уже не очень далеко. И настает миг, когда я держу его руками, - поделился эмоциями спасатель.

После этого питомца увезли в клинику для обследования. Оказалось, что с ним все хорошо, из проблем - только обезвоживание и ссадины на морде.

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