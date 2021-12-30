Регистрация программы для ЭВМ и БД: как получить права на софт

Регистрация программы для ЭВМ дает бизнесу и стартапам монополию на свои разработки. После внесения в реестр ПО Роспатента и получения патента никто не сможет использовать ваши идеи.

Илья Кононенко, директор департамента сервисных и портальных решений "Гардиума", разрабатывал IT-решения для Роспатента

Компании, стартапы и продюсеры получают права на свое ПО, чтобы не делить прибыль с плагиаторами. Одни хотят безопасно находить инвесторов, выводить продукт на международные рынки, другие - просто работать в РФ, имея защиту от недобросовестной конкуренции или пиратства, и минимизировать налоги.

Для каждой цели существуют свои способы защиты и регистрации программного обеспечения.

Подтвердить и защитить права на свои разработки можно двумя способами: с помощью регистрации программы для ЭВМ и патента. Если нужно защитить саму суть разработки, сделать так, чтобы никто не смог скопировать вашу идею - получают патент. Если нужно защитить только код или данные - проходят регистрацию программного обеспечения и Баз данных для ЭВМ.

Зарегистрировать программу в Роспатенте

Если российская компания планирует, чтобы разработка помогла ей получать госзаказы - нужно зарегистрироваться в реестре Минкомсвязи. Дополнительно это даст возможность не платить НДС и сократить выплаты в фонды.

Способы регистрации программы для ЭВМ

Для защиты софта есть два способа: получение патента и регистрация ПО в Роспатенте. Эти способы работают по-разному и защищают разные объекты, поэтому для полноценной защиты и получения всех возможностей лучше использовать оба.

Зачем регистрируют ПО для ЭВМ в Роспатенте

Регистрация баз данных и ПО для ЭВМ происходит с помощью депонирования. Это значит, что Роспатент предоставляет место в хранилище, куда вы кладете (депонируете) код или значимую часть кода своей разработки. Так вы подтверждаете, что на конкретную дату и время уже владели этим кодом.

Роспатент принимает к депонированию только код и базы данных. Интерфейс и другие аудиовизуальные объекты остаются за рамками. Охраняться объекты будут как литературные произведения и только в той форме, в которой вы положили их в репозиторий. На каждую существенную доработку и изменение ПО нужно получать новое свидетельство.

Депонирование - самый простой и быстрый способ оформить права на ПО. Но он не защищает суть идеи, поэтому на основе вашего кода кто угодно сможет создать свой софт - похожий, но с другим интерфейсом или дополненный новыми элементами. Этот способ регистрации чаще всего используют, чтобы продавать лицензии и было свидетельство для подачи документов в Минцифры, об этом расскажем далее.

Какие программы можно защитить с помощью патента

Патент возможно получить только если вы создали абсолютно новый способ или механизм действия программы. Решения, на которые уже кто-то получал патенты, срок защиты которых истек, или даже если похожее ПО выложено в открытый доступ в любой стране, патентом не защитить.

Для софта есть два вида патентов:

● программно-аппаратный комплекс - решение, которое связывает ПО и конкретное устройство, например, софт для онлайн-касс;

● алгоритм - способ выполнения определенных действий, например, поисковый алгоритм или интерфейс как способ взаимодействия с пользователем.

Для новых разработок патент - лучший способ защиты, ведь именно он помогает получить права на содержательную часть так, чтобы никто не смог создать похожий софт на основе вашего. Плюс, патент можно капитализировать и оценивать как нематериальный актив (НМА).

Инструкция по регистрации программы для ЭВМ и базы данных в Роспатенте

Код и базы данных регистрируют как литературные объекты с помощью депонирования в ФИПС - это одна из структур Роспатента. В этом случае официально нет необходимости проводить проверки или как-то еще отслеживать, не нарушает ли ваше ПО чьи-то права, хотя для собственной безопасности это лучше сделать.

Государственная регистрация программного обеспечения и базы данных в ФИПС по сути заключается в том, чтобы правильно заполнить документы:

● заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных, которое заполняется на лицевой и оборотной стороне;

● дополнение к заявлению на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных - так же две стороны;

● согласие на обработку персональных данных;

● согласие на указание сведений об авторе;

● ходатайство о предоставлении льготы по уплате государственной пошлины.

Вместе с заявлением на регистрацию программного обеспечения в Роспатенте и документами вы прикладываете код ПО целиком или только его часть, по которой можно идентифицировать программу, и квитанцию об оплате госпошлины:

● 4500 руб. для юридических лиц;

● 3000 руб. для физических лиц.

Срок регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте от 1 дня до 3 месяцев. Как правило, сроки минимальны.

Если документы заполнены верно - вы попадете в Реестр программ для ЭВМ или Реестр Баз данных. Ваши данные будут внесены в таблицу, а все действия, связанные с продажей или отчуждением ПО будут видны в реестре.

Правообладателем при депонировании может быть физическое и юридическое лицо. Поэтому такой способ защиты данных позволяет продавать ПО в страны ЕС и США выгоднее: часто инвесторы из этих стран из-за санкций опасаются работать с компаниями из России, но у физлиц ПО покупать безопасно.

Дополнительно любую зарегистрированную интеллектуальную собственность, запатентованную или задепонированную, вы можете поставить на баланс компании, чтобы увеличить ее стоимость.

Как получить патент на программное обеспечение

Патент - самый сложный способ регистрации интеллектуальной собственности. Нужно знать, как зарегистрировать программу для ЭВМ таким образом. Чтобы получить защиту нужно правильно составить огромный перечень документов, провести проверку и убедиться: нигде в мире, даже в закрытых базах регистрирующих органов, похожих разработок нет.

Госпошлина за регистрацию патента на изобретение от 15 800 руб., зависит от количества пунктов в формуле. Если документы составлены неверно или ПО не соответствует патентным требованиям - заявку отклонят, госпошлину не вернут, а подать новую заявку будет сложно: по критерию новизны Роспатент противопоставит вашу же первую заявку.

Кто может помочь с патентованием

Чтобы правильно провести патентный поиск, сформировать пакет документов, который соответствует требованиям Роспатента и минимизировать риски на отказ, разработчики и компании обращаются к патентным поверенным.

Патентные поверенные - это специалисты, оказывающие юридическую помощь в области интеллектуальной собственности. Они минимум 4 года отработали в отрасли, сдали сложный экзамен в Роспатенте и подтвердили, что умеют правильно работать с конкретными объектами интеллектуальной собственности: изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками, НМПТ, программами для ЭВМ и базами данных.

После сдачи экзамена и оплаты госпошлины карточка патентного поверенного появляется в реестре Роспатента. Там указано, на каких объектах интеллектуальной собственности он специализируется. Если нужно защитить ПО для ЭВМ в качестве патента - выбирайте патентного поверенного, который специализируется на патентах.

Чтобы получить патент, разработка должна соответствовать критериям:

● новизны - нигде в мире не должно быть таких же или похожих разработок;

● промышленной применимости - разработка должна быть рабочей и ее должно быть возможно использовать на существующем оборудовании: зарегистрировать ПО для вымышленного компьютера из будущего невозможно;

● изобретательскому уровню - ваша идея не должна быть очевидной для специалиста в соответствующей сфере, а наоборот, вносить новый вклад в развитие техники.

Провести качественный патентный поиск могут только патентные поверенные. На это есть две объективные причины:

● у патентных поверенных есть доступ к закрытым базам Роспатента и патентных ведомств других стран, а значит, они могут найти изобретения, которые не смогут при проверке обнаружить обычные люди;

● они знают логику, по которой специалисты Роспатента оценивают заявки на изобретение: на каком этапе у них точно возникнут вопросы, почему могут прислать отказ.

Если патентный поиск провели и угроз для регистрации программы не обнаружено, патентные поверенные подготовят для вас документы. Их нужно заполнять по требованиям Роспатента: учитывается все, даже размер шрифта и отступы в файле.

Перечень документов для регистрации патента:

● Заявка. Есть готовый бланк Роспатента и требования к заполнению. Если заполнить неправильно - заявку отклонят, госпошлину не вернут.

● Описание. Простыми словами - вы описываете, как и почему это ПО работает так, чтобы специалисты Роспатента поняли: ваш софт действительно новый, работоспособный и соответствует всем принципам патентования. Здесь же поверенные описывают все найденные патенты, которые похожи на ваш, и объясняют специалистам Роспатента, почему ваша идея имеет право на регистрацию.

● Формула. Описание признаков, которые характеризуют изобретения. Именно эта часть определяет объем правовой охраны ПО.

● Реферат. Краткое описание сущности изобретения, в нем можно более свободно изложить информацию о разработке и приложить дополнительную информацию.

● Чертежи. Все, что может подтвердить работоспособность вашего патента: схемы, чертежи, нужно прикрепить и отправить. Это нужно, чтобы специалисты Роспатента убедились в работоспособности.

● Квитанция об оплате госпошлины. При подаче электронной заявки с помощью цифровой подписи или через патентного поверенного, стоимость снижается на 30%.

Заявка проходит две стадии экспертизы:

● формальную, когда специалисты Роспатента оценивают только правильность заполнения документов;

● и экспертизу по существу, когда проверяют саму концепцию.

Ежегодно в Роспатент подается больше 30 000 заявок на патентование изобретений, поэтому регистрация обычно занимает от 2 до 24 месяцев. Если все хорошо и вы получили патент - защита начинается со дня подачи заявки.

Срок действия патента - 20 лет.

Регистрация программы в реестре отечественного ПО: зачем ее проходить

Реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития РФ создан, чтобы стимулировать рынок российской разработки. Участники реестра освобождаются от НДС и пользуются рядом других налоговых льгот и преимуществ.

В реестр Минцифры (ранее - Минкомсвязи) могут попасть не все, есть ограничения:

● минимум 50% собственников имеют гражданство РФ, а иностранные граждане получают не более 30% прибыли;

● продукт, который выпускает компания, должен быть "коробочным", то есть готовым, его не надо собирать по частям и можно записать на диск;

● программа должна работать без ограничений на всей территории РФ, включая Крым;

● исключительные права на продукт должны действовать во всем мире - нельзя взять чужое ПО в другой стране и перевести на русский язык;

● информация в ПО не должна содержать государственную тайну.

Если компания подходит под эти требования - внесение в реестр российского ПО Минцифры дает ряд возможностей:

● компании из реестра отечественного ПО имеют преимущества при участии в гостендерах: в равных условиях победу одержит компания из реестра;

● не нужно платить НДС 20%: налог на прибыль снижается, компания платит 3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта РФ;

● можно подавать заявки на государственные гранты и участвовать в программах господдержки - если ПО нет в реестре, участвовать невозможно;

● снижаются платежи в государственные фонды: в ПФР - до 6%, 1,5% в ФСС, 0,1% на ОМС при условии, что от ИТ деятельности компания получает не менее 90% прибыли и в штате не менее 7 человек;

● дополнительно появляется возможность привлекать лучших ИТ-экспертов из любой страны по упрощенной методике.

Заявку могут подавать физические и юридические лица. Свидетельства не выдаются - сведения о ПО, авторах и правообладателях просто попадают в открытый реестр.

Как подать заявку в Минкомсвязи (Минцифры)

Чтобы попасть в реестр Минцифры, нужно заполнить заявление, правильно составить перечень документов и отправить их в ведомство через Госуслуги. Необходимо иметь квалифицированный сертификат электронной подписи и подтвержденный аккаунт на портале.

Перечень документов, которые необходимо заполнить для внесения в реестр российского ПО, есть на сайте Министерства цифрового развития РФ. Основные требования:

● заранее определить коды ОКВЭД для вашей деятельности, даже если у вас физлицо;

● определить классы программного обеспечения;

● желательно задепонировать ПО в Роспатенте, для подтверждения права собственности;

● заполнить документы соответственно требованиям ведомства - заявку могут отклонить даже из-за несоответствия выбранного шрифта или неверной очередности в написании адреса.

Процедура бесплатная, госпошлину платить не нужно. С момента подачи заявки регистрация программного обеспечения занимает до 65 дней. Если у вас физлицо - чтобы вести коммерческую деятельность придется открыть ИП на НПД или оформить самозанятость.

Сложность в том, что если в Минцифры отклонили заявку даже из-за неверно оформленных документов - повторно ее подать получится только через год. Все это время придется платить НДС и не иметь возможности участвовать в программах господдержки. Поэтому чтобы сделать сразу все правильно, лучше обратиться к патентным поверенным.

Проверьте, кому принадлежат авторские права на программное обеспечение

Автор - это гражданин, который создал творческим путем что угодно: код, интерфейс, персонажа игры, текст. Все, из чего состоит программа - результат работы конкретных людей, и именно у них, а не у заказчика, в момент создания разработки возникают права на свои произведения.

Это значит, что впоследствии они - авторы, смогут использовать свои разработки как захотят: выкладывать в открытый доступ, продавать, использовать на других проектах. Чтобы этого не случилось, заказчик должен получать у авторов право на единоличное использование тех продуктов, которые они создают для него.

Программисты написали код для известной поисковой системы. Это была прорывная технология, которая позволила заказчику стать первой компанией, сервер которой выдерживает одновременно более 10 000 заходов.

После увольнения один из программистов выложил код разработки в открытый доступ и теперь кто угодно может использовать технологию на своих порталах. Бывший работодатель в суде не смог доказать свою правоту, потому что не получил от автора необходимые права и не стал единоличным правообладателем ПО.

Как защитить разработку и получить права от авторов

Авторское право неотчуждаемо - так написано в ГК РФ. Поэтому авторы навсегда остаются авторами, но они могут передать вам по договору право на исключительное использование их разработки. Поэтому прежде чем сотрудник или подрядчик приступит к написанию кода для вас, а дизайнер отрисует интерфейс, нужно подписать договор, в котором обозначить условия:

● какие права остаются у автора произведения: может ли он его использовать после передачи вам или нет;

● какие права получаете вы: в том числе, сколько лет или сколько раз вы имеете право использовать эту разработку и для каких целей.

Суд по интеллектуальным правам встает на сторону авторов, и решения показывают, что если заказчик не обозначил в договоре, где именно и какое количество раз планирует использовать разработку, значит он может использовать ее только единожды. Таким образом, если дизайнер нарисовал для вас персонажа игры, а вы захотели выпускать мерч с его изображением - автор может потребовать процент от продаж и суд встанет на его сторону.

Многие работодатели думают, что если сотрудник устроен официально по ТК РФ, значит все, что он создал, принадлежит им. Но нет. Штатные сотрудники точно так же создают разработки своим творческим трудом, а значит, их деятельность рассматривается в рамках ГК РФ и права на их произведения нужно получать точно так же, как от фрилансеров и других подрядчиков.

После подписания договора нужно выполнять такой алгоритм:

● составьте ТЗ внештатному подрядчику или служебное задание штатному, чтобы вы и он понимали, какие именно объекты создаются для вас;

● когда автор закончил разработку очередного этапа - подписывайте акт выполненных работ и акт о передаче прав по договору.

Только когда вы приняли у автора конкретный объект: код, дизайн или что угодно еще - можно сказать, что вы или ваша компания стали ее правообладателем. Но ровно на тех условиях, которые прописаны в договоре.

Составить договор, в котором прописаны все права, необходимые для безопасной работы с ПО, поможет юрист по интеллектуальным правам.

Нужно ли заключать NDA с авторами разработки?

Если вы не хотите, чтобы ПО попало в открытый доступ, а планируете использовать его только для внутренних целей своей компании или заказчика - можете оформить разработку как ноу-хау. Для этого действительно придется заключать NDA соглашения с авторами.

Что необходимо учесть при подписании такого соглашения:

● Оно подписывается отдельно. В трудовом договоре или в договоре авторского заказа условия NDA лучше не оговаривать, потому что когда закончится срок действия этих документов, автоматически утратят силу и условия по защите данных.

● Коммерческой тайной может быть только информация, которая имеет коммерческую ценность для организации: размер полученной прибыли, конверсия, секретные данные разработки. Но никак не гонорары авторов или время, затраченное на выполнение работ. Перечень информации, которая попадает под NDA, есть в ст. 3 закона "О коммерческой тайне".

● Каждый сотрудник и подрядчик, который имеет отношение к разработке, которую вы не хотите обнародовать, должен подписать соглашение. Если соглашение не подписано - человек не несет ответственности.

● Разработка должна принадлежать той компании, от имени которой подписывается соглашение, иначе оно не имеет юридической силы.

● В соглашении обязательно должны быть указаны временные рамки: сколько лет человек не имеет права разглашать информацию. Иначе он сможет делать это сразу после прекращения действия договора.

Если вы регистрируете ПО как ноу-хау - объект обретает защиту, но код не увидят даже специалисты Роспатента. Сделать это можно самостоятельно (нужно верно оформить все бумаги и хранить ПО в секрете) или с помощью патентных поверенных.

Заключить соглашения NDA с авторами и ввести режим коммерческой тайны можно и без ноу-хау, просто для безопасности проекта. Принцип составления соглашений будет тот же.

Защита программ от недобросовестной конкуренции: как можно наказать нарушителя

Теперь, когда ваше ПО под защитой, вы можете распоряжаться им как хотите: продавать, отчуждать по лицензии, выкладывать в магазины приложений и как угодно еще. Самое главное - никто, кроме вас, не имеет права использовать ваше ПО целиком или частично.

Если вы обнаружили нарушения, пиратам грозит штраф до 5 000 000 руб., дополнительно они обязаны будут возместить сумму полученной ими прибыли или сумму вашей утерянной прибыли в двойном размере.

Имея все необходимые свидетельства, можно убирать пиратский софт без суда: составить претензию или написать письмо владельцам площадки, на которой выложено ваше ПО о том, что вы являетесь правообладателем и можете обратиться в суд. Как правило, нелегально размещенные программы быстро удаляют, чтобы не получить огромные штрафы в суде.

Например, вы сделали софт для автополива комнатных растений. Зарегистрировали программу и увидели, что ее выложили на торрент-трекер в бесплатный доступ. Обычно достаточно оформить претензию площадке или хостингу, если он в России, о нарушении ваших авторских прав, и ссылку уберут.

Более сложная ситуация, когда скопировали код и продают его под своим брендом. В этом случае можно оформить претензию, провести независимую экспертизу, и на основании этого подавать иск в суд о нарушении прав. Компенсация может достигать 5 000 000 руб. Расчет прописан в ст 1301 ГК РФ. Скорее всего потребуется помощь юриста по интеллектуальным правам, потому что суды длятся по 1,5-2 года и требуют затрат на пошлины. Проще попробовать договориться в досудебном порядке и оформить лицензию или франшизу.

Регистрируем программу для ЭВМ или базу данных: краткая инструкция

1. Есть два способа регистрации программного обеспечения: депонирование в ФИПС и патент.

2. Сперва ПО депонируют как произведение литературы в Роспатенте. После попадания в единый реестр программного обеспечения у вас будет доказательство, что на конкретную дату вы уже владели этим кодом или базой.

3. Если вы создаете принципиально новые способы работы ПО - получите патент на изобретение. Это единственная возможность защиты такого ПО и самая надежная.

4. Если ваше ПО подходит по всем требованиям, подайте заявление на внесение в реестр Минкомсвязи (Минцифры). Это даст вам возможность не платить НДС и участвовать в государственных тендерах и программах поддержки.

5. Заключите договоры со всеми людьми, которые участвуют в разработке вашего ПО. Потому что если этого не сделать - у них останутся все права и они смогут использовать ПО на свое усмотрение, даже если вы пройдете регистрацию в Роспатенте.

6. Покажите, какие именно объекты авторы вам передают: составьте ТЗ и подпишите акты. Иначе будет сложно доказать, что разработчики сделали в рамках договора именно для вас этот объект.

7. Если вы не хотите, чтобы ПО попало в открытый доступ - введите режим коммерческой тайны, заключите соглашения NDA с авторами, а само ПО или базу данных защитите как ноу-хау.

8. Пройти регистрацию в Роспатенте, попасть в реестры, правильно составить договоры и соглашения самостоятельно - сложно. Самый надежный способ, как зарегистрировать программу для ЭВМ в вашем случае подскажут патентные поверенные и юристы по интеллектуальным правам. Они же помогут пройти все этапы регистрации и патентования.

9. Когда вы получили свидетельство о государственной регистрации программы и защитили свой софт - можете использовать его как угодно, ставить на баланс компании и быть уверенными в том, что никто, кроме вас, не сможет получать прибыль, используя вашу идею!