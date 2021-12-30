В Роспотребнадзоре оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"

Поствакцинальный иммунитет к новой коронавирусной инфекции после двух доз "Спутника V" достаточен, чтобы сдерживать распространение штамма "омикрон" на территории всей страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, независимых друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "омикрон". Для нас это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной", - сказала Попова в интервью "России-24".

По ее словам, новый штамм в любом случае получит распространение в России, что неизбежно, однако необходимо сделать так, чтобы это не отразилось критически на системе здравоохранения. Поэтому вакцинация от коронавируса в данном случае абсолютно целесообразна, заключила глава Роспотребнадзора.

По последним данным, в России зарегистрировано 103 случая заражения "омикроном". Роспотребнадзор организовал жесткие меры проверки всех прибывающих из стран, где распространена новая вариация вируса. Тем временем в США и Великобритании "омикрон" уже начал вытеснять "дельту", а число зараженных превышает несколько тысяч человек в сутки.