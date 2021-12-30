Российская певица Зара посетила беженцев на белорусской границе

Популярная российская певица Зара, широко известная в Беларуси и по своему участию в международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске, в канун Нового года посетила логистический центр на белорусско-польской границе.

"В природе каждого человека - протягивать руку помощи", уверена заслуженная артистка России. Она передала 30 декабря беженцам, которые уже 53-й день находятся в пункте размещения "Брузги", благотворительную помощь, в том числе одеяла, пледы, игрушки и сладкие угощения, информирует БЕЛТА.

Сейчас здесь, уточняет агентство, находится около пятисот человек. Немало среди них женщин и детей. Ситуация, которая возникла на границе Беларуси и Польши, по мнению певицы, просто катастрофическая. "Мы с вами будем встречать Новый год дома, со своими близкими, а они - нет. И хотя я никак не могу повлиять на эту ситуацию, но очень хотела, чтобы дети получили новогодние подарки", - пояснила свою миссию "артист мира ЮНЕСКО".

"Малыши должны учиться, заниматься спортом, рисованием, музыкой. Но сейчас они хотят только выжить. Надеюсь, что в один прекрасный день, ближайший день, эта ситуация разрешится. Дети не должны быть заложниками геополитических игр. Давайте под Новый год пожелаем, чтобы у каждого в этом мире был свой дом. Пусть маленький, но свой, уютный, в котором можно создавать семьи", - сказала певица, поблагодарив белорусскую сторону за содействие в организации и доставке этой помощи.

К слову, Зара общалась с беженцами на родном для них языке, а одного из малышей даже одела в свою куртку. Певица объяснила, что она курдской национальности. "Поэтому ситуация меня вдвойне тревожит. Многие из них говорят на том диалекте, на котором общается моя семья. В свое время мои предки также были беженцами. Они бежали в Советский Союз, жили в Армении", - рассказала она детали своей биографии. И призвала не делить людей по национальности или вероисповеданию. "Такие вопросы в нашем современном мире вообще не должны стоять. Это дикость", - подчеркнула Зара.

Кстати, напоминает агентство, сольный концерт певицы открыл музыкальную программу XXVI фестиваля в Витебске в июле 2017 года, а ранее она была награждена премией Союзного государства "За творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России".