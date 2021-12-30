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30.12.2021 15:20
Рубрика: Экономика

Росстат улучшил оценку ВВП России за 2020 год

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Росстат пересмотрел данные по глубине падения ВВП в 2020 году, улучшив предыдущую оценку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: istock
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Была представлена третья оценка ВВП за 2020 год, на который пришелся пик связанных с коронавирусом ограничений. Согласно уточненным данным, глубина падения ВВП составила не 3%, как было в предыдущей оценке, а 2,7%.

В номинальном выражении ВВП в прошлом году составил 107,315 триллиона рублей, что на 2,7% меньше показателя 2019 года. Данные по доковидному 2019 году тоже были скорректированы - рост ВВП, как пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат, составил 2,2%, а не 2%, как сообщалось ранее.

Как пояснили в ведомстве, уточнение оценки основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений, а также данных ФТС. Предварительная оценка по росту ВВП в 2021 году будет опубликована в феврале 2022 года. Ожидается, что рост экономики в этом году составит 4,5%.

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