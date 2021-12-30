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30.12.2021 09:50
Рубрика: Общество

Русская православная церковь образовала патриарший экзархат Африки

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь решением Синода образовала патриарший экзархат в Африке. Об этом сообщает сайт РПЦ. "Главе Патриаршего Экзархата Африки иметь титул "Клинский", - установлено решением Священного Синода и сообщается в официальной публикации.

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Также в юрисдикцию РПЦ по решению Синода приняты 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки.

"Священный синод Русской православной церкви констатировал невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, которые подавали соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата. И постановил принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям", - написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки, перейдя под юрисдикцию Русской православной церкви, так выразили свое отношение к расколу 2018 года.

Общество Религия

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