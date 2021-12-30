С 5 января Куба потребует у приезжающих сертификат о вакцинации и ПЦР-тест

На фоне роста числа новых случае коронавируса власти Кубы заявили об ужесточении правил въезда в страну прибывающим из-за рубежа. С 5 января от путешественников потребуют сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

"13 недель подряд на Кубе фиксировалась тенденция к снижению числа новых случаев коронавируса. Однако за последнюю неделю этот показатель увеличился на 35%. С 29 ноября по 25 декабря институтом тропической медицины им. Педро Кюри выявлено 72 случая "омикрон"-штамма коронавируса в 12 провинциях", - говорится в опубликованное минздравом Кубы заявлении.

В этой связи местными властями с 5 января вводятся новые меры санитарного контроля, к которым относятся требование о предоставлении сертификата о пройденном полном курсе вакцинации, а также отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета.

Кроме того, будет усилена практика выборочного проведения ПЦР-тестов по прилете, особенно это касается пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском распространения коронавируса.

Сертификат о полном курсе вакцинации не потребуется детям в возрасте до 12 лет, а также взрослым с документами, подтверждающими наличие медицинских противопоказаний к вакцинации.

Кубинцы, которые не прошли полный курс вакцинации, но возвращаются в свою страну, будут обязаны сдать ПЦР-тест по прилете, а затем на 8 день отправить в специальный отель-обсерватор, где на седьмой день будет сделан повторный ПЦР-тест.