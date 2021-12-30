Школы России получили в 2021 году более 100 тысяч отечественных ноутбуков

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" завершена поставка компьютерной техники в образовательные учреждения страны. Во все федеральные округа России было поставлено более 100 тысяч отечественных ноутбуков.

По данным мониторинга Минпросвещения, доля закупок отечественного оборудования в рамках нацпроекта "Образование" растет, а в 2021 году на это было направлено более 50% средств федерального бюджета.

"Мы уделяем самое пристальное внимание развитию инфраструктуры и оснащению образовательных организаций. У ребят вне зависимости от того, учатся они в мегаполисе или в сельской малокомплектной школе, должен быть доступ ко всем цифровым возможностям, которыми сегодня обладает наша система образования и поставки отечественного оборудования качественно решают эту задачу", - отметила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

Поставки техники организованы Минпросвещения, Минпромторгом и отечественными производителями, входящими в консорциум "Вычислительная техника".