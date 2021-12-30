Силуанов: Повышение налогов в ближайшие три года не планируется

В ближайшие три года повышение ставок налогов на доходы физлиц (НДФЛ), а также НДС и налога на прибыль в России не планируется. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью "России 24".

Сейчас ставка НДС составляет 20%, она была повышена на 2% с 2019 года, при этом льготная ставка в размере 10% и 0% для ряда товаров была сохранена. Причина повышения - выделение денег на нацпроекты. Ставка НДФЛ для большинства россиян составляет 13%, но с 2020 года для людей с доходом более 5 млн рублей в год она выросла до 15%. Тогда причиной стал поиск средств на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

По словам Антона Силуанова, за счет повышения НДФЛ для богатых государству удалось дополнительно собрать около 80 млрд рублей, хотя планировалось 60 млрд. "Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации и повышение ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС", - сказал министр финансов.

Последний раз Минфин говорил о вероятном повышении налогов минувшей осенью. Тогда речь шла о налоге на прибыль, ставка которого составляет 20%. Ведомство хотело стимулировать компании меньше выводить деньги в офшор и больше инвестировать внутри страны. Одним из способов этого добиться рассматривалось повышение ставки налога на прибыль на 5-10% для тех, кто злоупотребляет выводом денег за рубеж.