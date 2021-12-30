Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в первые дни 2022 года

В Московском регионе 1 января 2022 года температура воздуха будет находиться у нулевой отметки. Столбик термометра не опустится ниже минус 3 градусов. Также стоит ожидать мокрый снег, сообщают "Метеоновости".

В воскресенье, 2 января, в Москве и Московской области будет ветрено. Порывы ветра ожидаются до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха будет находиться в районе минус 5 градусов.

Но уже с 3 января начнется похолодание. До середины недели температура будет на 2-4 градуса отставать от многолетней нормы. Ночью температура может опуститься до минус 15 градусов, а днем - до минус 9 градусов.