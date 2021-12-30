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Рубрика: Власть

Следователи смогут проводить по видео допросы и очные ставки

Текст: Владислав Куликов
Президент России Владимир Путин подписал поправки в УПК, дающие право следователям проводить некоторые следственные действия в режиме видеосвязи. Речь о допросах, очных ставках и опознаниях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью портала госуслуг и системы электронного документооборота.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, у органов предварительного расследования нередко возникает необходимость провести определенные следственные действия с лицами, находящимися в других регионах.

"Это могут быть и свидетели, и потерпевшие, вынужденные по каким-то причинам уехать или переехать. Например, жертвой преступления может стать турист, который по окончании отпуска вернулся домой", - говорит Владимир Груздев.

Так что, по его мнению, принятые нормы направлены на повышение эффективности деятельности органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства.

Фото: Андрей Варенков/ РИА Новости
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В свою очередь, член совета Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян подчеркивает, что сама по себе идея введения в УПК механизма допроса с использованием системы видео-конференц-связи является правильной и ожидаемой. При этом, по ее мнению, главный вопрос в данном случае - чтобы проведение следственных действий с помощью видеосвязи было возможно лишь тогда, когда на это согласны все участники процесса.

"Это не должно быть решением только одной стороны. Если обвиняемый настаивает на проведении очной ставки лично, то она должна проводиться в таком формате. Потому что в данном случае право всегда на стороне обвиняемого", - подчеркивает представитель ФПА.

Почетный адвокат России, заведующий бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов отмечает, что даже после принятых изменений в уголовном процессе все равно возможностей использования онлайн-технологий пока меньше, чем в других: гражданском, арбитражном, административном. "Но зато следователям не придется добиваться командировок в места жительства свидетелей, а достаточно будет организовать следственное действие с использованием видео-конференц-связи правоохранительных органов, расположенных по месту жительства таких свидетелей, что в целом должно ускорить расследование дел", говорит он.

У многих граждан возникает вопрос: можно ли эффективно провести опознание по видео? Видеть вживую и видеть на экране вовсе не одно и то же, нет ли риска ошибок? "На мой взгляд, если, например, качество изображения будет давать обоснованные сомнения возможности опознания, то следователь по своей инициативе или по требованию защиты должен будет принять решение о назначении очного следственного действия", - говорит Никита Филиппов.

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Также он поясняет, что "за пределами территории России использование системы видео-конференц-связи в рамках уголовного процесса не представляется возможным ни с правовой, ни с технической точки зрения". Это значит, что сбежавший за границу подозреваемый не сможет официально давать показания по видео. Если человек хочет доказать свою невиновность, он должен оставаться в стране и защищаться.

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