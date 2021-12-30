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30.12.2021 19:04
Рубрика: Власть

Сотрудникам МЧС предлагается выдавать оружие для их госзащиты

Текст: Иван Егоров
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 30 декабря, опубликован проект внесения изменений в постановление правительства от 17 июля 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". Наряду с военнослужащими Минобороны, сотрудниками ФСБ, СВР, МВД, Росгвардии, ФТС, а также судьями и прокурорами предлагается выдавать оружие и сотрудникам МЧС в случае угрозы их жизни.

Правительство России в своем проекте предлагает дополнить пункт 2 после слов "Министерству обороны Российской Федерации" словами - "Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Также предлагается, что оружие сотрудникам МЧС, подлежащим госзащите, будет выдаваться на основании приказа начальника территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС.

Оружие спасателям может понадобиться прежде всего во время спасательных операций и гуманитарных операций в зоне боевых действий и "горячих точках". До настоящего момента обычные спасатели работают даже в самых опасных зонах - без оружия. Не исключены и случаи посягательства на жизнь, например, пожарных и других инспекторов МЧС, которые проводят принципиальные контрольные проверки или расследования.

Согласно закону "О государственной защите", оружие может выдаваться защищаемым лицам при наличии угрозы их жизни и здоровью и при условии, что применение иных мер безопасности недостаточно.

При этом боевое оружие может быть выдано лишь в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами будет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защиты жизни и здоровья. Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на период действия в отношении их реальной угрозы, предполагает проект.

Защищаемые лица, которым выдается оружие, должны изучить его устройство и пройти инструктаж о правилах хранения, ношения и применения оружия, а также должны быть предупреждены об ответственности за их нарушение. В случае необходимости для них проводятся тренировочные стрельбы, говорится в документе.

Власть Безопасность Правительство МЧС Правительство

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