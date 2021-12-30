Сотрудникам МЧС предлагается выдавать оружие для их госзащиты

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 30 декабря, опубликован проект внесения изменений в постановление правительства от 17 июля 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". Наряду с военнослужащими Минобороны, сотрудниками ФСБ, СВР, МВД, Росгвардии, ФТС, а также судьями и прокурорами предлагается выдавать оружие и сотрудникам МЧС в случае угрозы их жизни.

Правительство России в своем проекте предлагает дополнить пункт 2 после слов "Министерству обороны Российской Федерации" словами - "Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Также предлагается, что оружие сотрудникам МЧС, подлежащим госзащите, будет выдаваться на основании приказа начальника территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС.

Оружие спасателям может понадобиться прежде всего во время спасательных операций и гуманитарных операций в зоне боевых действий и "горячих точках". До настоящего момента обычные спасатели работают даже в самых опасных зонах - без оружия. Не исключены и случаи посягательства на жизнь, например, пожарных и других инспекторов МЧС, которые проводят принципиальные контрольные проверки или расследования.

Согласно закону "О государственной защите", оружие может выдаваться защищаемым лицам при наличии угрозы их жизни и здоровью и при условии, что применение иных мер безопасности недостаточно.

При этом боевое оружие может быть выдано лишь в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами будет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защиты жизни и здоровья. Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на период действия в отношении их реальной угрозы, предполагает проект.

Защищаемые лица, которым выдается оружие, должны изучить его устройство и пройти инструктаж о правилах хранения, ношения и применения оружия, а также должны быть предупреждены об ответственности за их нарушение. В случае необходимости для них проводятся тренировочные стрельбы, говорится в документе.