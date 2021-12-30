Спящая красавица или Винни-Пух? А на кого вы похожи во время новогодних праздников

Литература может дать ответы почти на все вопросы и даже на самые неожиданные. Например, с кем из литературных героев вы себя ассоциируете во время новогодних каникул. Именно об этом своих читателей спросили своих читателей книжные сервисы ЛитРес и MyBook.

Каждый четвертый не без иронии и вполне резонно предположил, что в первую неделю января будут чувствовать себя как Алиса в Стране чудес из одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Чуть меньше, 18 процентов опрошенных, отметили свое сходство со Спящей Красавицей. Замыкает тройку лидеров самых популярных ответов - Винни-Пух. Еще бы, ведь в новогодние праздники мы все превращаемся в любителей вкусно и плотно покушать.

Также россияне сравнивали себя с Золушкой и булгаковским Котом Бегемотом.

А что же наши сограждане планируют почитать в эти долгие зимние каникулы? В "книжных" планах - волшебная сага о Гарри Поттере, новый роман Энн Пэтчетт "Голландский дом", захватывающий детектив Ю Несбё "Ревность", а также "Дорога в Китеж" Бориса Акунина, "Четыре ветра" Кристин Ханны и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Среди классики опрошенные отметили "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте. Что касается нон-фикшн литературы, то в топе - "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассима Николаса Талеба, а также "Во имя Гуччи. Мемуары дочери" Патриции Гуччи и "Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни" Мари Кондо.

Из новогодних книг - помимо уже упомянутого Гарри Поттера, пользователи хотели бы прочитать новую сказку Джоан Роулинг "Рождественский поросенок" и трогательную историю Фэнни Флэгг "Рождество и красный кардинал".

Больше половины опрошенных намерены не просто читать на новогодних праздниках, а делать это гораздо чаще и больше, чем обычно. За праздничную неделю они рассчитывают прочитать от двух до пяти книг.