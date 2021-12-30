Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары

Согласно поправкам, внесенным в УПК РФ, суд получил право помещать подозреваемых, обвиняемых или содержащихся под стражей, в психиатрические лечебницы для лечения в стационаре на срок до шести месяцев с возможностью его неоднократного продления. Единственное условие - помещенный в психлечебницу не должен контактировать с другими больными и посетителями. Соответствующий закон с поправками в УПК подписал в четверг Владимир Путин. Кроме того, соответствующие изменения внесены в закон о психиатрической помощи и о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Согласно документу, лицо, госпитализированное в психиатрический стационар, должно находиться в нем в течение срока, установленного судом, а также не реже одного раза в месяц подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров. О результатах психиатрического освидетельствования стационар должен также не реже одного раза в месяц информировать следователя и суд, в производстве которых находится уголовное дело. Кроме того, за 15 дней до окончания пребывания в стационаре временно помещенного лица, психиатры должны направить в суд и следствию соответствующее заключение. Также врачи-психиатры обязаны сообщать об улучшении здоровья подследственного и прекращении его лечения, после чего суд принимает решение о применении в отношении него другой меры пресечения

Сейчас те, кто совершил преступление в состоянии невменяемости, но внешне никак не проявившие психических отклонений, до приговора суда и направления на принудительное лечение, могут все время находится под стражей в СИЗО вместе с остальными арестантами. Естественно, что это может нести угрозу как им самим, так и другим подследственным. Новые поправки в УПК должны изменить эту ситуацию.