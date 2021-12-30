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30.12.2021 11:37
Рубрика: Культура

Театр "Мост" превратится в новогоднее "Кабаре"

Текст: Карина Липская
На новогодние праздники в Театре "Мост" традиционно проходят показы красочного, веселого новогоднего шоу "Кабаре. Сны на Патриарших". Каждый год режиссеры Евгений Славутин и Георгий Долмазян радуют зрителей неповторимыми номерами.

Первое "Кабаре" Евгений Славутин поставил еще в 1990 году, когда Театр МОСТ был Студенческим театром МГУ. "Создатели спектакля опирались на культуру интеллектуального кабаре, которое появилось в России до Революции и стало популярным развлечением богемы. Почему-то все думают, что кабаре - это привлекательные девушки, танцующие канкан, но это французская культура, близкая к жанру варьете. В нашей же стране кабаре было претенциозным, даже высококультурным театрализованным представлением для избранных", - отмечает директор Театра МОСТ Ирина Большакова.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Второй образ, из которого родилось первое кабаре - "Синие ночи ЧК", - подсказал Юрий Петрович Любимов. В жестокие сталинские времена артистов привозили на Лубянку и заставляли их делать новогодний праздник для сотрудников КГБ. В первом спектакле-кабаре "Синие ночи ЧК" были артисты, переодетые в КГБшников. Эти герои связывали разрозненные номера воедино - в серых плащах, шляпах и темных очках они уводили артистов со сцены и время от времени пугали зрителей пистолетами.

В "Синих ночах ЧК" были задействованы очень талантливые артисты - тогда они были еще студентами: группа "Несчастный случай" с Алексеем Кортневым, Валдисом Пельшем и Павлом Мордюковым; Ирина Богушевская и Мария Володина. Они сами придумывали песни и танцевальные номера. Все номера были очень разными, но этот музыкальный винегрет подавался под общим соусом - темой КГБ".

"С кабаре "Синие ночи ЧК" мы поехали на Эдинбургский фестиваль искусств, где наш спектакль ждал ошеломительный успех. Все 20 показов прошли с аншлагом, и в СМИ говорилось, что наша постановка - одно из самых ярких событий фестиваля (а в нем участвовало 537 спектаклей!)", - отмечает Ирина Большакова.

После "Синих ночей ЧК" в Театре МОСТ появилось "Кабаре03", где главными действующими лицами были врачи, а шутки так или иначе связаны с медицинской тематикой, и Backstage.

"Кабаре. Сны на Патриарших" - это уже четвертая постановка в этом жанре художественного руководителя театра Евгения Славутина, созданная вместе с режиссером Георгием Долмазяном. "Тема этого кабаре косвенно связана с близостью Патриарших и загадочным романом Булгакова "Мастер и Маргарита". Косвенно - потому что мы не делали специально Бегемота и Коровьева, но стремились передать атмосферу мистики, царящую в произведении классика", - поделился Евгений Славутин.

"Кабаре. Сны на Патриарших" - это праздник и для артистов, и для зрителей, - рассказывает режиссер Георгий Долмазян. - Для зрителей - потому что только в дни новогодних праздников в Театре МОСТ они могут погрузиться в незабываемую праздничную атмосферу со столиками и шампанским. Для артистов - потому что только в это время они могут оторваться от репертуарной повседневности и закружиться в новогоднем вихре сумасшествия".

Красочное шоу в Театре МОСТ соединяет в себе разноплановые жанры. Фривольный канкан очаровательных актрис, клоунада неповторимых ведущих, загадочные фокусы страшного вампира Графа Вундербара (Евгений Панферов) и его очаровательной спутницы Фрау Шварцкопф (Наталья Дедейко/Лиана Гоголева), шуточное выступление трех балерин, полусерьезная лекция об Иммануиле Канте, неожиданные ритмы японского кабуки - все номера разные, но их объединяет воедино мистическое ощущение близости Патриарших.

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Каждый год Евгений Славутин и Георгий Долмазян придумывают новые номера, добавляют спектаклю актуальные нотки. "В этом году не обойдется без шуток про нашу коронавирусную реальность и про актуальные экологические проблемы", - делится художественный руководитель.

Показы "Кабаре. Сны на Патриарших" продлятся до 4 января. После этого в Театре МОСТ стартует премьера детского сказочного мюзикла "Снежная королева".

Культура Театр Шоу РГ-Видео Гид-парк

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