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Рубрика: Общество

Три простых рецепта вкусных закусок для новогоднего стола

Текст: Диана Ковалева
С салатами на Новый год уже определились, а вот с закусками пока не очень? Не беда. Делимся тремя рецептами вкуснейших закусок, которые точно никого не оставят равнодушными.

Тарталетки с сыром и яйцом

Фото: iStock

Вам понадобятся:

10-12 шт. песочных тарталеток

150 г любого твердого сыра

2 вареных яйца

1-2 зубчика чеснока

6 помидорок черри

2-3 ст. ложки майонеза

Соль, перец по вкусу

Зелень по желанию для украшения

Шаг 1

Варим яйца вкрутую и заливаем холодной водой. Когда остынут, очищаем. На мелкой терке трем сыр и яйца. Смешиваем оба ингредиента. Солим/перчим по вкусу.

Шаг 2

Чистим и выдавливаем в смесь зубчики чеснока. Заправляем все это майонезом и мешаем.

Шаг 3

Выкладываем в каждую тарталетку примерно по столовой ложке начинки. Украшаем разрезанными пополам помидорками черри. Посыпаем зеленью по желанию. Приятного аппетита!

Рулетики с сыром, яйцом и крабом "Марго"

Фото: iStock

Вам понадобятся:

2 листа тонкого лаваша

200 г любого твердого сыра

100 г майонеза/сметаны

3 яйца

1 пачка крабовых палочек/мяса

5-6 веточек укропа

Шаг 1

Трем сыр на крупной терке. Откладываем. Яйца варим вкрутую. Сливаем горячую воду, заливаем холодной, и когда остынут - чистим. Также трем яйца на крупной терке. Мелко режем либо также трем на терке крабовые палочки. Перемешиваем с яйцами.

Фото: iStock
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Шаг 2

Промываем укроп и тщательно обсушиваем его бумажными полотенцами. Мелко режем. В отдельной миске смешиваем с майонезом или сметаной.

Шаг 3

Раскрываем первый лист лаваша и равномерно смазываем его поверхность половиной майонеза с укропом. Мажьте тонким слоем, не переборщите, иначе лаваш размокнет и будет рваться. Также равномерно выкладываем смесь яиц и крабовых палочек. Лучше отступить 2-3 см от краев, чтобы начинка потом не выпала при скручивании рулета.

Шаг 4

Первый лист лаваша накрываем вторым, смазываем его оставшимся майонезом с укропом. Сверху равномерно посыпаем сыром, также отступая 2-3 см от краев. Аккуратно и как можно плотнее сворачиваем оба "яруса" в один рулет. Если свернуть не очень плотно, то потом его не получится разрезать на красивые куски. Смотрите, чтобы начинка не вываливалась по краям. Свернутый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем пропитываться в холодильник на один час. Перед подачей разрезаем поперек на несколько кусочков. Приятного аппетита!

Закуска из скумбрии, грибов и яиц

Фото: iStock

Вам понадобятся:

250 г копченой скумбрии

2 вареных яйца

200 г шампиньонов

1 луковица

1-2 зубчика чеснока

2 ст. ложки сметаны/майонеза

Черный перец по вкусу

Шаг 1

Варим яйца вкрутую. Остужаем и чистим. Режем на небольшие кубики. Снимаем кожу со скумбрии, удаляем кости и тоже мелко режем на кубики.

Шаг 2

Лук и чеснок мелко режем. Грибы режем на крупные части (в процессе жарки они уменьшатся). Обжариваем грибы с луком и чесноком до готовности.

Шаг 3

Мешаем скумбрию, яйца, грибы с луком и чесноком в одной миске, заправляем сметаной/майонезом и по вкусу приправляем перцем. По желанию можно добавить соль и любую зелень. Готово! Можно есть как салат или мазать на хлеб. Приятного аппетита!

Еще больше простых рецептов со всего мира ищите в специальной подборке "РГ".

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