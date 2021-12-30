Три простых рецепта вкусных закусок для новогоднего стола

Тарталетки с сыром и яйцом
Вам понадобятся:
10-12 шт. песочных тарталеток
150 г любого твердого сыра
2 вареных яйца
1-2 зубчика чеснока
6 помидорок черри
2-3 ст. ложки майонеза
Соль, перец по вкусу
Зелень по желанию для украшения
Шаг 1
Варим яйца вкрутую и заливаем холодной водой. Когда остынут, очищаем. На мелкой терке трем сыр и яйца. Смешиваем оба ингредиента. Солим/перчим по вкусу.
Шаг 2
Чистим и выдавливаем в смесь зубчики чеснока. Заправляем все это майонезом и мешаем.
Шаг 3
Выкладываем в каждую тарталетку примерно по столовой ложке начинки. Украшаем разрезанными пополам помидорками черри. Посыпаем зеленью по желанию. Приятного аппетита!
Рулетики с сыром, яйцом и крабом "Марго"
Вам понадобятся:
2 листа тонкого лаваша
200 г любого твердого сыра
100 г майонеза/сметаны
3 яйца
1 пачка крабовых палочек/мяса
5-6 веточек укропа
Шаг 1
Трем сыр на крупной терке. Откладываем. Яйца варим вкрутую. Сливаем горячую воду, заливаем холодной, и когда остынут - чистим. Также трем яйца на крупной терке. Мелко режем либо также трем на терке крабовые палочки. Перемешиваем с яйцами.
Шаг 2
Промываем укроп и тщательно обсушиваем его бумажными полотенцами. Мелко режем. В отдельной миске смешиваем с майонезом или сметаной.
Шаг 3
Раскрываем первый лист лаваша и равномерно смазываем его поверхность половиной майонеза с укропом. Мажьте тонким слоем, не переборщите, иначе лаваш размокнет и будет рваться. Также равномерно выкладываем смесь яиц и крабовых палочек. Лучше отступить 2-3 см от краев, чтобы начинка потом не выпала при скручивании рулета.
Шаг 4
Первый лист лаваша накрываем вторым, смазываем его оставшимся майонезом с укропом. Сверху равномерно посыпаем сыром, также отступая 2-3 см от краев. Аккуратно и как можно плотнее сворачиваем оба "яруса" в один рулет. Если свернуть не очень плотно, то потом его не получится разрезать на красивые куски. Смотрите, чтобы начинка не вываливалась по краям. Свернутый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем пропитываться в холодильник на один час. Перед подачей разрезаем поперек на несколько кусочков. Приятного аппетита!
Закуска из скумбрии, грибов и яиц
Вам понадобятся:
250 г копченой скумбрии
2 вареных яйца
200 г шампиньонов
1 луковица
1-2 зубчика чеснока
2 ст. ложки сметаны/майонеза
Черный перец по вкусу
Шаг 1
Варим яйца вкрутую. Остужаем и чистим. Режем на небольшие кубики. Снимаем кожу со скумбрии, удаляем кости и тоже мелко режем на кубики.
Шаг 2
Лук и чеснок мелко режем. Грибы режем на крупные части (в процессе жарки они уменьшатся). Обжариваем грибы с луком и чесноком до готовности.
Шаг 3
Мешаем скумбрию, яйца, грибы с луком и чесноком в одной миске, заправляем сметаной/майонезом и по вкусу приправляем перцем. По желанию можно добавить соль и любую зелень. Готово! Можно есть как салат или мазать на хлеб. Приятного аппетита!
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