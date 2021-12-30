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30.12.2021 07:30
Рубрика: Общество

Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"

Фото: AP Photo/Jerome Delay Фото: AP Photo/Jerome Delay
Фото: AP Photo/Jerome Delay

Штамм "омикрон" менее смертоносный, чем все предыдущие варианты коронавируса. Летальность ниже на 75 процентов. К такому выводу пришли ученые Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке. Они наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Тшване.

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Выяснилось, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4,5 процента госпитализированных. У всех пациентов был штамм "омикрон". А при предыдущих волнах коронавируса данный показатель достигал 21,3 процента.

Исследователи также установили, что среди тех, кто попал на больничную койку, менее половины нуждаются в кислородной терапии. При "дельте" и уханьском штамме этот показатель достигал 99,5 процента.

Интенсивная терапия требовалась только одному проценту госпитализированных. При других вариантах SARS-CoV-2 - 4,3 процента. Пациентов выписывали уже через четыре дня, а не через девять, как раньше.

По мнению ученых, в ближайшее время произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии, пишет The Telegraph.

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