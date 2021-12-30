Ученые назвали оптимальное время использования гаджетов для детей

Ученые МГУ имени Ломоносова и Российской академии образования выяснили, как время использования гаджетов влияет у детей на способность контролировать свои эмоции и поведение. А именно эти навыки - залог адаптации к учебе и в целом - к успеху в будущем.

В исследовании приняли участие более трех тысяч родителей и более 800 детей.

Оказалось: наивысший уровень саморегуляции в семь-десять лет - у тех ребят, кто пользуется гаджетами один-два часа в день, а вовсе не у тех, кто, как предполагалось, проводит за ними меньше часа.

Совсем исключать ребенка из цифровой среды - вредно, считает завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса.

- Для каждого возраста есть свое оптимальное время использования гаджетов, и полное исключение ребенка из цифровой среды в условиях современного общества также негативно для его развития, - отмечает он. - Дело в том, что содержание общения, игр детей во многом определяется сейчас цифровым контентом, не владея которым, дети теряют возможность говорить на общие темы со сверстниками.

Но есть одна особенность. У детей шести-семи лет, которые пользуются телефонами и смартфонами всего пару раз в неделю, уровень самоконтроля и гибкости мышления гораздо выше, чем у тех, кто сидит "в гаджетах" каждый день.

В среднем экранное время ребенка в возрасте двух-четырех лет - около 2,5 часов в день, а для детей пяти-восьми лет - более трех часов в день. Детей до двух лет ученые вообще не рекомендуют допускать до гаджетов - из-за возможного негативного влияния на их эмоциональное развитие.

С возрастом экранное время дошкольников увеличивается: родители меньше их регулируют дома. Сегодня уже 88 процентов малышей шести-семи лет пользуются цифровыми устройствами самостоятельно. Причем родители часто даже не в курсе, что именно делают их дети.

- Родителям важно участвовать в выборе мультфильмов, приложений и видеоигр для детей и тщательно отслеживать, какую информацию малыш встречает в интернете, - рассказывает научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Маргарита Гаврилова. - Именно особенности контента играют решающую роль для развития ребенка. Наше исследование показало, что сегодня не родители, а именно ребенок - инициатор просмотра того или иного контента. Это нельзя оставлять без внимания.

Между тем

"Перегруженный" цифровой контент затрудняет процесс обучения, выяснили ученые. Так, "цифровые книги" с интерактивными визуальными или звуковыми эффектами могут снижать у детей способность понимать саму суть произведения. Дети просто отвлекаются на дополнительные эффекты и не улавливают главное.