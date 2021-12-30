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30.12.2021 20:37
Рубрика: Власть

Упрощается оформление в собственность старых частных домов

Текст: Марина Трубилина
Закон о продлении дачной амнистии и упрощении оформления прав на старые дома подписал президент РФ Владимир Путин.
Фото: Алексей Мальгавко Фото: Алексей Мальгавко
Фото: Алексей Мальгавко

Сейчас жители частных домов, построенных в советский период, зачастую не могут легализовать свое жилье, пояснили в Росреестре. Такие дома могут числиться в старых документах совхозного или колхозного учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших Бюро технической инвентаризации. Но этого недостаточно для внесудебного оформления прав. А нередко у жителей вообще нет на руках правоустанавливающих документов.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Законом вводится упрощенный порядок оформления прав на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними. Дома должны быть построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Граждане должны будут подать заявление в муниципалитет о предоставлении участка под домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения. Это могут быть квитанции об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации, возможны и другие документы.

Кроме того, наследники смогут оформить права на участки, предоставленные когда-то на праве постоянного пользования, например, под огород.

Также законом продлевается "дачная амнистия". Теперь она завершится не в 2026 году, а 1 марта 2031 года.

Законом также разрешается образовывать земельные участки под многоквартирными домами не по дорогостоящему проекту межевания, а на основании схемы расположения участка. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоэтажками и защитит права жителей на придомовые территории.

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