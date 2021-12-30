В Южном пригороде Херсонеса найдены уникальные памятники археологии

Раскопки на территории выявленного объекта археологического наследия "Южный пригород древнего города Херсонес Таврический" были поручены комплексной археологической экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН. В нее также вошли Государственный Эрмитаж, государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, Севастопольский государственный университет и НАО "Наследие Кубани".
Территория, на которой сейчас ведутся комплексные исследования, была лишь частично изучена археологами. Она примыкает к участкам херсонесского некрополя, изученным в разное время, а также к древней хозяйственной застройке возле оборонительных стен городища. Первые раскопки южного некрополя провел основатель херсонесского музея К. К. Косцюшко-Валюжинич в 1891-1895 годах. На этом участке он изучил более 600 погребальных сооружений. В 1908-1914 годах исследование некрополя было продолжено. В 1937 году экспедиция Херсонесского заповедника обнаружила еще 20 могил и четыре склепа.
В 1955-1957 годах при строительстве воинской части - автобата были изучены остатки гончарных мастерских эллинистического времени, а в 1960-е годы неподалеку археологи раскопали средневековые склепы. В 1972-1973 годах при прокладке траншеи для ливневой канализации на территории автобата были обнаружены четыре склепа IV-V веков.
В 2020 году на территории автобата и Школы водолазов были проведены археологические разведки. Шурфы показали расположение объекта археологического наследия "Южный пригород древнего города Херсонес Таврический", который был включен в перечень выявленных объектов приказом № 325 Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя от 17.09.2020 года.
С конца мая 2021 года в Южном пригороде начала работу комплексная археологическая экспедиция. На этой территории уже открыты культурные слои и археологические объекты разных эпох: от эллинизма до Нового времени. Среди них - гидротехнические сооружения для запасов воды (цистерны и колодцы), хозяйственные и производственные постройки. Найдены могильник римского времени с местом кремации и склепами с богатым погребальным инвентарем, некрополь раннехристианского времени, включающий вырубленные в скале склепы со сложной архитектурой и сопутствующими украшениями. Здесь же обнаружены французский шанец (укрепление для орудия) времен Крымской войны 1854-1855 годов, похожие на юрты постройки XIX века, хозяйственные строения начала XX века, а также следы обороны Севастополя в Великую Отечественную войну.
В ходе масштабных археологических раскопок Южный пригород Херсонеса Таврического обрел зримые очертания и наполнился историческим содержанием. На сегодняшний день постепенно складывается достоверная картина жизни этого района Херсонеса, слабые следы которой относятся еще к V веку до нашей эры - времени основания города. На этом месте появились первые искусственные источники воды - единичные цистерны и колодцы, вокруг которых в процессе их использования образовались небольшие участки раннего культурного слоя.
Загородную территорию стали более интенсивно осваивать в эллинистическую эпоху, что было связано с сельскохозяйственной и ремесленной деятельностью первых жителей Херсонеса. Свидетельством этому служат найденные остатки сельских построек с колодцами и печи для обжига керамики. Тогда же пригород впервые стал использоваться в ритуальных целях. Археологи открыли здесь уникальный погребальный памятник Северного Причерноморья - героон. Это своего рода мавзолей и святилище обожествленного выдающегося гражданина Херсонеса. В захоронениях этого времени найден разнообразный погребальный инвентарь: керамические сосуды, глиняные светильники, терракотовые статуэтки.
В римскую эпоху территория Южного пригорода была превращена в обширный некрополь. Захоронения говорят о большом разнообразии погребальных обрядов жителей Херсонеса того времени. Умерших хоронили в простых ямах, ямах с подбоем, склепах, практиковалась и кремация, о чем свидетельствуют погребальные урны с прахом и склепы-колумбарии. Среди погребальных предметов этого времени - разнообразные изделия из глины, стекла и металла (бронзы, серебра и золота). Также найдены многочисленные фрагменты каменных надгробий и алтарей.
Еще один уникальный для Северного Причерноморья погребальный комплекс - толос. Это сооружение круглой формы с куполообразной кровлей, внутри которого находился каменный саркофаг со свинцовой погребальной урной. Ученые приходят к выводу, что территория некрополя, скорее всего, была поделена на участки. Те, что принадлежали зажиточным горожанам, могли быть богато оформлены.
Археологи нашли также святилище с двумя бассейнами, связанное с античными божествами. В раннехристианское время они могли использоваться в качестве купелей для крещения. Такое же назначение было, вероятно, у другого гидротехнического сооружения - цистерны с аккуратно вымощенной площадкой.
Территория Южного пригорода оставалась некрополем вплоть до X века. В средние века здесь хоронили в основном представителей зажиточных семей Херсонеса. Об этом говорят несколько раннехристианских склепов сложной конструкции, вырубленных в скальных уступах. Склепы состояли из входного коридора (дромоса) и сводчатой камеры с лежанками в один или два яруса. Они служили фамильными усыпальницами на протяжении длительного времени. По сравнению с предыдущим периодом находки в склепах встречаются крайне редко. В основном это простые предметы и украшения из стекла и бронзы, что связано с изменениями религиозных представлений у жителей средневекового Херсона.
В конце этого периода параллельно городской стене была построена еще одна оборонительная стена, вероятно, возникшая во время осады Херсонеса войсками князя Владимира. У ученых есть и другая версия, что стена была возведена в первой четверти XI века, когда Херсонес сильно пострадал от землетрясения: стены и башни города лежали в руинах, а жители были вынуждены спешно построить с внешней стороны временные куртины. Они были сложены из бутового камня на глине или насухо. После завершения восстановительных работ стена была разобрана, до наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты основания кладки.
С X по XIII века назначение Южного пригорода изменилось. Как и в самую раннюю эпоху эта территории стала использоваться в основном в хозяйственных целях. Здесь построили сеть дорог, колодцы и цистерны для питьевой воды, разместили печь для выжигания извести, возвели жилые и хозяйственные постройки, а участки земли размежевали каменными стенками. К этому времени относятся многочисленные находки керамических и металлических изделий, в том числе монет.