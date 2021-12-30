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30.12.2021 08:18
Рубрика: Власть

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь

Текст: Александр Саможнев

Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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"У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ, - цитирует РИА Новости Лукьянцева.

По словам дипломата, позиция России "совершенно четко определена". Конституционный суд ввел соответствующим решением мораторий на высшую меру наказания. Поводов для пересмотра этого решения не наблюдается.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге не исключил, что в будущем Россия вернется к применению смертной казни. При этом, как отмечалось, "многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства".

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Правительство МИД Судебная власть Конституционный суд Президент Обсуждение вопроса о смертной казни в России

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