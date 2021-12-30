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30.12.2021 13:01
Рубрика: Власть

В минэнерго ожидают рекордную добычу угля в 2022 году

Текст: Сергей Тихонов
После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль Россия максимально приблизились к рекордному показателю добычи за всю историю.
Фото: Александр Патрин / РИА Новости Фото: Александр Патрин / РИА Новости
Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В 2021 году добыча угля ожидается в объеме 439 млн тонн, сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков минэнерго Сергей Мочальников..

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Рекорд добычи был поставлен в 2019 году - 441 млн тонн. "Если говорить о прогнозе на 2022 год - мы рассчитываем также достичь показателя в 450 млн тонн", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что по итогам 2021 года экспорт угля вырастет по всем направлениям. Суммарный объем поставок за границу ожидается в объеме 227 млн тонн (107 % к уровню 2020 года и 102,6 % к уровню 2019 года). Поставки в Европу достигнут 50 млн тонн (+11,5% по сравнению с прошлым годом). Экспорт в страны АТР - 129 млн тонн, из которых в Китай будет поставлено 52 млн т (+38%), а в Индию - 6,6 млн тонн (-15,4%). В 2022 году экспорт угля может составить 237 млн тонн, из которых 139 млн тонн будет отгружено в АТР, а 98 млн тонн - по остальным направлениям.

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