В минэнерго ожидают рекордную добычу угля в 2022 году

После тяжелого коронавирусного периода и его влияния на угольную отрасль Россия максимально приблизились к рекордному показателю добычи за всю историю.

В 2021 году добыча угля ожидается в объеме 439 млн тонн, сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков минэнерго Сергей Мочальников..

Рекорд добычи был поставлен в 2019 году - 441 млн тонн. "Если говорить о прогнозе на 2022 год - мы рассчитываем также достичь показателя в 450 млн тонн", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что по итогам 2021 года экспорт угля вырастет по всем направлениям. Суммарный объем поставок за границу ожидается в объеме 227 млн тонн (107 % к уровню 2020 года и 102,6 % к уровню 2019 года). Поставки в Европу достигнут 50 млн тонн (+11,5% по сравнению с прошлым годом). Экспорт в страны АТР - 129 млн тонн, из которых в Китай будет поставлено 52 млн т (+38%), а в Индию - 6,6 млн тонн (-15,4%). В 2022 году экспорт угля может составить 237 млн тонн, из которых 139 млн тонн будет отгружено в АТР, а 98 млн тонн - по остальным направлениям.