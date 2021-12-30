В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год

Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди подписал сегодня указ, согласно которому с 16 часов 31 декабря и до 24 часов 1 января вводится запрет на использование петард и салютов в столице региона Кампания.

Как отмечает Corriere della sera, подобный запрет в Неаполе вводится впервые.

"Некорректное использование данных продуктов представляет опасность, угрожают физической неприкосновенности людей и животных, а также наносит урон художественному и историческому культурному наследию муниципалитета Неаполя", - говорится в документе.

Уточняется, что нарушителей ожидает серьезные штрафные санкции в размере от 25 до 500 евро, а также конфискация пиротехнических материалов.