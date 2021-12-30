Новости

В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 22:35
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 22:27
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 22:24
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 22:19
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 22:02
Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами 21:50
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 21:21
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 20:43
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 20:40
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 20:38
В России появится госреестр земель сельхозназначения 20:35
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 20:25
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 20:12
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 20:04
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 20:03
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов 19:49
В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение 19:16
Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства 19:16
Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО 19:07
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 19:05
Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет 18:44
Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году 18:33
Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр" 18:24
Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах 18:24
Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 22:35
Рубрика: В мире

В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год

Текст: Нива Миракян (Рим)

Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди подписал сегодня указ, согласно которому с 16 часов 31 декабря и до 24 часов 1 января вводится запрет на использование петард и салютов в столице региона Кампания.

В Мадриде ограничат вход на центральную площадь в новогоднюю ночь

Как отмечает Corriere della sera, подобный запрет в Неаполе вводится впервые.

"Некорректное использование данных продуктов представляет опасность, угрожают физической неприкосновенности людей и животных, а также наносит урон художественному и историческому культурному наследию муниципалитета Неаполя", - говорится в документе.

Уточняется, что нарушителей ожидает серьезные штрафные санкции в размере от 25 до 500 евро, а также конфискация пиротехнических материалов.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции