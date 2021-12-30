В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа

Хакеры, атаковавшие компьютерные системы норвежской медиагруппы Amedia, требуют выкупа. Об этом агентству NRK рассказал директор по данным и технологиям кампании Пол Недреготтен.

В Норвегии со среды приостановлен выпуск сразу нескольких печатных газет, выпускаемых медиагруппой. Сайты изданий работают исправно. Однако серьезно нарушен технологический процесс выпуска печатной версии газет. Когда он будет налажен, пока не известно.

"Мы не будем вступать в диалог с хакерами. Неизвестно, кто стоял за этим нападением. Не знаем пока, когда начнется выпуск печатных газет. Это кропотливая работа по восстановлению наших систем", - сказал Недреготтен. Он рассказал, что технические службы сейчас работают над созданием резервных мощностей, которые позволят запустить выпуск газет.

Как сообщает сайт Lofot-tidende, в ночь со вторника на среду норвежская Amedia столкнулась с классической вирусной атакой с целью выкупа, когда хакеры проникают в некоторые части серверов, зашифровывают данные и оставляют визитную карточку, которая обычно приводит к требованию выкупа.

Между тем, в Amedia не исключают того, что в руки злоумышленников попали личные данные подписчиков. Впрочем, среди похищенных сведений нет паролей и банковских данных подписчиков. Руководство медиагруппы уже обратилось в полицию.