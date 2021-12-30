В Париже с 31 декабря снова вводится масочный режим

С пятницы, 31 декабря, ношение масок становится обязательным в Париже и во всем столичном регионе Иль-де-Франс. Эта мера коснется всех жителей старше 11 лет. Исключение составят лишь автомобилисты, велосипедисты, а также те, кто занимается спортом на открытом воздухе.

Таким образом, в канун нового 2022 года французские власти намереваются затормозить новую, пятую по счету волну коронавируса, обрушившуюся на Францию и в частности на город на Сене.

Ранее здесь было объявлено о том, что минимум на три январские недели в стране на предприятиях и в учреждениях, там, где это возможно, снова вводится работа на удалении. Минимум на три дня в неделю, а лучше на четыре. На массовых мероприятиях в закрытых помещениях должно быть не более двух тысяч человек (естественно, в защитных масках), а на улице - лимит в пять тысяч. В кинотеатрах, спортзалах, а также на общественном транспорте (метро, электричках и поездах дальнего следования) запрещается пить и есть. Пока дело не дошло ни до комендантского часа, ни до локаута, но никто не может сейчас дать гарантию, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

Ведь злостный ковид, где штамм "дельта" в сочетании с вариантом "омикрон" уже привел к тому, что число ежедневно инфицированных бъет все антирекорды. Вчера было зарегистрировано 208 тысяч таких случаев. В основном это объясняется тем, что французы в эти предновогодние дни массово делают экспресс-тесты на коронавирус. В больницах, госпиталях, медицинских лабораториях, в тысячах аптек по всей стране. Около миллиона тестов в день. Объяснение простое: люди хотят справить приход Нового года, будучи уверенными, что не являются носителями ковида, а, значит, не заразят друзей и родственников, с которыми встретятся за праздничным столом.

Кстати, с середины октября ковид-тесты (как экспресс, так и ПЦР) во Франции стали платными (соответственно 22 и 43 евро). Правда, вакцинированным гражданам, несоверешеннолетним, тем, у кого есть направление врача, а также находившимся в контакте с больными, не приходится раскошеливаться - эти расходы берет на себе национальная система здравоохранения.

Инфицированные останутся дома на самоизоляции не менее 10 дней. Таково правило. С ними на регулярной основе будут контактировать врачи созданной для этого случая государственной медицинской службы. Она же по электронной почте направит справки о временной нетрудоспособности для передачи работодателю.

И вот на что хотелось бы обратить внимание. В то время как за день было обнаружено свыше 200 тысяч инфицированных, за те же сутки в больницы попало на порядок меньше - 450 человек. Это говорит о том, что подавляющее большинство зараженных оказались без соответствующих симптомов или те были слабо выражены, не требуя госпитализации.

Конечно, нагрузка на больницы постепенно возрастает, но не в той степени, как это было во время предыдущих волн эпидемии коронавируса. Да и летальных случаев меньше, чем прежде: за минувший день зарегистрировано 185 смертей. Прискорбно, но их было в десять раз больше год назад. Причина? Кампания вакцинации. Сейчас во Франции прошли полную вакцинацию около 53 миллионов человек, а это 80 процентов населения страны. Более того, бустерную дозу прививки сделали 23 миллиона граждан. Причем, как было решено французскими властями, срок ревакцинации с Нового года будет сокращен до 3 месяцев.