В Париже с 31 декабря снова вводится масочный режим

Новости

Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
Голикова поручила создать в регионах резерв коек для больных коронавирусом 17:53
Попова назвала срок появления первых симптомов заражения "омикроном" 17:52
Российская певица Зара посетила беженцев на белорусской границе 17:49
"Локомотив" продлил контракт с футболистом Борисом Ротенбергом 17:11
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00 17:04
Президент подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск 16:49
Стали известны точки запуска фейерверка в Москве 16:42
Мошенники научились подделывать цифровые подписи 16:36
Руководитель столичной компании такси не уплатил налоги на 260 млн рублей 16:24
Фальков: Нет причин вводить дополнительные меры в вузах из-за "омикрона" 16:23
ГП начнет с 2023 года публиковать данные статистики о преступности 16:00
Есть нейтрино! Телескоп Baikal-GVD и обсерватория IceCube сработали синхронно 15:35
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8% 15:33
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 30 ноября 15:29
Путин поменял условия премий для чиновников 15:14
Столица Калмыкии частично осталась без водоснабжения из-за наледи 15:13
Собянин: После благоустройства москвичи стали в шесть раз чаще посещать Салтыковский лесопарк 15:12
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда 15:08
Школы России получили в 2021 году более 100 тысяч отечественных ноутбуков 15:06
Начальника противолавинной службы Домбая будут судить за смерть человека 14:53
С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 14:52
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России 14:44
Путин снял запрет на использование открытых систем теплоснабжения 14:38
Песков объяснил разные данные по коллективному иммунитету к коронавирусу 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 17:04
Рубрика: В мире

В Париже с 31 декабря снова вводится масочный режим

Текст: Вячеслав Прокофьев
С пятницы, 31 декабря, ношение масок становится обязательным в Париже и во всем столичном регионе Иль-де-Франс. Эта мера коснется всех жителей старше 11 лет. Исключение составят лишь автомобилисты, велосипедисты, а также те, кто занимается спортом на открытом воздухе.
Фото: Флоренс Галле/ РИА Новости Фото: Флоренс Галле/ РИА Новости
Фото: Флоренс Галле/ РИА Новости

Таким образом, в канун нового 2022 года французские власти намереваются затормозить новую, пятую по счету волну коронавируса, обрушившуюся на Францию и в частности на город на Сене.

Фото: Флоренс Галле/ РИА Новости
Во Франции зарегистрировано рекордное число заразившихся СOVID-19

Ранее здесь было объявлено о том, что минимум на три январские недели в стране на предприятиях и в учреждениях, там, где это возможно, снова вводится работа на удалении. Минимум на три дня в неделю, а лучше на четыре. На массовых мероприятиях в закрытых помещениях должно быть не более двух тысяч человек (естественно, в защитных масках), а на улице - лимит в пять тысяч. В кинотеатрах, спортзалах, а также на общественном транспорте (метро, электричках и поездах дальнего следования) запрещается пить и есть. Пока дело не дошло ни до комендантского часа, ни до локаута, но никто не может сейчас дать гарантию, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

Ведь злостный ковид, где штамм "дельта" в сочетании с вариантом "омикрон" уже привел к тому, что число ежедневно инфицированных бъет все антирекорды. Вчера было зарегистрировано 208 тысяч таких случаев. В основном это объясняется тем, что французы в эти предновогодние дни массово делают экспресс-тесты на коронавирус. В больницах, госпиталях, медицинских лабораториях, в тысячах аптек по всей стране. Около миллиона тестов в день. Объяснение простое: люди хотят справить приход Нового года, будучи уверенными, что не являются носителями ковида, а, значит, не заразят друзей и родственников, с которыми встретятся за праздничным столом.

Кстати, с середины октября ковид-тесты (как экспресс, так и ПЦР) во Франции стали платными (соответственно 22 и 43 евро). Правда, вакцинированным гражданам, несоверешеннолетним, тем, у кого есть направление врача, а также находившимся в контакте с больными, не приходится раскошеливаться - эти расходы берет на себе национальная система здравоохранения.

Инфицированные останутся дома на самоизоляции не менее 10 дней. Таково правило. С ними на регулярной основе будут контактировать врачи созданной для этого случая государственной медицинской службы. Она же по электронной почте направит справки о временной нетрудоспособности для передачи работодателю.

И вот на что хотелось бы обратить внимание. В то время как за день было обнаружено свыше 200 тысяч инфицированных, за те же сутки в больницы попало на порядок меньше - 450 человек. Это говорит о том, что подавляющее большинство зараженных оказались без соответствующих симптомов или те были слабо выражены, не требуя госпитализации.

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости
Количество заболевших "омикрон"-штаммом в Европе достигло 510 тысяч в день

Конечно, нагрузка на больницы постепенно возрастает, но не в той степени, как это было во время предыдущих волн эпидемии коронавируса. Да и летальных случаев меньше, чем прежде: за минувший день зарегистрировано 185 смертей. Прискорбно, но их было в десять раз больше год назад. Причина? Кампания вакцинации. Сейчас во Франции прошли полную вакцинацию около 53 миллионов человек, а это 80 процентов населения страны. Более того, бустерную дозу прививки сделали 23 миллиона граждан. Причем, как было решено французскими властями, срок ревакцинации с Нового года будет сокращен до 3 месяцев.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поздравил лидеров с Новым годом
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8%
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января
Количество заболевших "омикрон"-штаммом в Европе достигло 510 тысяч в день
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции