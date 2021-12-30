В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших

Препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы людей, перенесших COVID-19, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. В ходе клинических испытаний препарат подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщили сегодня в госкорпорации "Ростех".

"КОВИД-глобулин" разработан "дочкой" Ростеха - компанией "Нацимбио", которая, в частности, обеспечивает исполнение Национального календаря прививок в России.

Лекарство производится на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата, содержащего "готовые" антитела, помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

Согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у семи из 10 пациентов, получавших "КОВИД-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. Наибольшая эффективность "КОВИД-глобулина" была продемонстрирована при использовании на ранних стадиях заболевания, отмечается в сообщении "Ростеха".

В 70% случаев терапия предотвращала развитие тяжелых осложнений, характерных для коронавирусной инфекции - цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

"КОВИД-глобулин" - первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная - вакцина и пассивная - иммуноглобулин", - комментирует глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Принцип действия "КОВИД-глобулина" основан на свойстве антител нейтрализовать при актуальные, то есть циркулирующие в данный момент, штаммы коронавируса при попадании их в организм человека. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют его распространение в организме.

"Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем. Разработанная нами технология позволяет выпускать "КОВИД-глобулин" с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе, что обеспечивает эффективность применения препарата", - пояснил глава "Нацимбио" Андрей Загорский.

Терапия с использованием препаратов на основе антител - это отнюдь не ноу-хау, этот метод терапии широко практикуется в мире при лечении различных инфекций - в частности, гепатита B, клещевого энцефалита, столбняка. В составе холдинга "Нацимбио" разработку и производство этих препаратов осуществляет научно-производственное объединение "Микроген".