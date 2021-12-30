Новости

В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
Минтруду предложили ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля 09:45
ВОЗ предупредила о возможном "цунами" новых случаев COVID-19 09:45
В ЦБ рассказали родителям, как обезопасить детскую банковскую карту 09:30
В МВД составили требования к списанному охолощенному оружию 09:26
Опрос: Россияне хотят навсегда оставить 31 декабря выходным днем 09:24
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет 08:49
В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники 08:46
В ЦБ заявили, что дефицит кадров может довести экономику до перегрева 08:25
В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь 08:18
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона" 07:30
Во Владивосток пришло судно с обледеневшими иномарками 07:18
В Австралии у российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус 06:37
На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса 05:40
Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру 05:30
Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе 04:30
В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 10:27
Рубрика: Экономика

В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших

Текст: Ирина Невинная

Препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы людей, перенесших COVID-19, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России. В ходе клинических испытаний препарат подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщили сегодня в госкорпорации "Ростех".

Мурашко рассказал об "идеальном лекарстве" против коронавируса

"КОВИД-глобулин" разработан "дочкой" Ростеха - компанией "Нацимбио", которая, в частности, обеспечивает исполнение Национального календаря прививок в России.

Лекарство производится на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата, содержащего "готовые" антитела, помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

Согласно результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, у семи из 10 пациентов, получавших "КОВИД-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. Наибольшая эффективность "КОВИД-глобулина" была продемонстрирована при использовании на ранних стадиях заболевания, отмечается в сообщении "Ростеха".

В 70% случаев терапия предотвращала развитие тяжелых осложнений, характерных для коронавирусной инфекции - цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

"КОВИД-глобулин" - первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная - вакцина и пассивная - иммуноглобулин", - комментирует глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Принцип действия "КОВИД-глобулина" основан на свойстве антител нейтрализовать при актуальные, то есть циркулирующие в данный момент, штаммы коронавируса при попадании их в организм человека. Антитела связываются с белком на поверхности вируса, не позволяя ему проникать в клетки, и блокируют его распространение в организме.

Ученые создали тест-систему для определения омикрон-штамма COVID-19

"Для производства "КОВИД-глобулина" используется только плазма доноров с высоким титром антител к COVID-19. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности, а также более высокой концентрацией антител по сравнению с исходным сырьем. Разработанная нами технология позволяет выпускать "КОВИД-глобулин" с определенной стандартизированной концентрацией вируснейтрализующих антител в каждом флаконе, что обеспечивает эффективность применения препарата", - пояснил глава "Нацимбио" Андрей Загорский.

Терапия с использованием препаратов на основе антител - это отнюдь не ноу-хау, этот метод терапии широко практикуется в мире при лечении различных инфекций - в частности, гепатита B, клещевого энцефалита, столбняка. В составе холдинга "Нацимбио" разработку и производство этих препаратов осуществляет научно-производственное объединение "Микроген".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах