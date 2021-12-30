В России будут проводить двухнедельные винные ярмарки

С 2022 года в России разрешат устраивать специализированные ярмарки винодельческой продукции. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

На ярмарках будет разрешено дегустировать и продавать только винодельческую продукцию, произведенную в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). Все 100% торговых мест будут распределяться среди представителей этих стран. Исключение составляют коньяк, бренди и виноградная водка - их на ярмарках быть не должно. При этом вино должно быть произведено из винограда, выращенного на территории этих государств. Ярмарки могут длиться до 14 календарных дней.

Также на специализированных винных ярмарках разрешается продавать вино со нестационарных торговых объектов. А в закон о рекламе вносятся изменения, разрешающие рекламировать вино из стран ЕАЭС на этих ярмарках.

Власти рассчитывают, что ярмарки помогут продвижению отечественных вин. В ноябре заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов высказывал точку зрения, что подобные ярмарки наверняка станут популярными среди населения, они будут проводиться не по одному разу в год в разных регионах России. Об этом говорит опыт организации дней российских вин, которые проводятся совместно с ретейлом - в этом году они прошли более чем в 35 тыс. торговых точках.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.