В России появится госреестр земель сельхозназначения

В России будет создан государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Такая база данных будет содержать сведения о состоянии и количестве земель сельхозназначения, их использовании, о расположенных на них зданиях и сооружениях и многие другие. Вести реестр будет Минсельхоз или подведомственное ему учреждение.

Собственники, пользователи, арендаторы земельных участков смогут получить сведения из госреестра бесплатно по запросу в виде паспорта земельного участка. В свою очередь землевладельцы и арендаторы будут иметь право предоставлять для госреестра сведения о результатах почвенных, геоботанических и других обследований, проведенных по их заказу.

Как ранее пояснял председатель правительства Михаил Мишустин, госреестр позволит инвесторам быстрее найти и оценить ресурсы для новых проектов в АПК.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.