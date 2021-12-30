В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в Следственном комитете РФ судебно-экспертного учреждения, действующего независимо от следственных органов.

Судебно-экспертное учреждение, действующее независимо от следственных органов СК РФ, закон о котором подписан сегодня, создается для организации и производства судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Этим же документом исключаются из числа сотрудников следственных органов СК РФ эксперты и старшие эксперты.

Сам закон о создании экспертной службы в СК (Криминалистического центра) был подписан ещё в 2019 году. Все последующее время эта структура формируется, и этот процесс ещё не закончен.