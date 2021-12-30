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Рубрика: Общество

Ветврачи предупредили об опасностях для питомцев в новогодние праздники

Текст: Ирина Невинная
Опыт обращений владельцев домашних животных в ветеринарные клиники в новогодний период показывает, что чаще всего за помощью обращаются в связи с проглоченными инородными предметами (66%), а также из-за отравлений (61%). Таковы результаты опроса ветеринарных врачей, в котором участвовали 33 специалиста.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Третья по важности причина обращений за медицинской помощью - стресс или травмы, вызванные воздействием пиротехники, - на это указали 18% ветеринарных врачей, сообщают в Mars Petcare в России, организовавшей исследование.

Фото: iStock
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Хозяева животных, в свою очередь, также уверены, что наибольшие риски для домашних животных представляют запуски фейерверков и салютов (66%). Кроме того, 8% опрошенных беспокоятся, что питомец проглотит новогодний "дождик" или гирлянду, или уронит на себя новогоднюю елку. Проблему переедания питомцев выделяют лишь 5% опрошенных владельцев собак и кошек, хотя ветеринарные врачи предупреждают, что многие хозяева допускают ошибку, разрешая животным есть "человеческую" еду.

Чтобы избежать неприятностей, ветеринарные специалисты, в первую очередь, рекомендуют не давать питомцам никакой еды со стола. Также врачи рекомендуют ограничить доступ собак и кошек к новогодней елке и декорациям, оградить их от шумных застолий и праздничной суеты, а выгуливать только на поводке.

Все эксперты отмечают, что любая еда с новогоднего стола вредна для питомцев. Среди особо опасных блюд ветеринарные врачи выделяют жареную, соленую, острую и жирную пищу, салаты с майонезом, шоколад, копчености, виноград, сыры, и любые кости.

"Больше всего проблем в новогоднюю пору питомцы встречают из-за проблем с ЖКТ, - отмечает главный врач московской ветеринарной клиники Вега Елизавета Кончева. - Либо из-за того, что хозяева или их гости подкармливают животных с новогоднего стола, либо вследствие съеденных новогодних декораций. Я призываю всех хозяев следить за своими любимцами, а также ответственно подходить к их рациону и во время праздника, и в повседневной жизни. Несмотря на благие намерения "порадовать" питомца чем-то "вкусненьким" (по человеческим меркам), это может быть не просто вредно, но и опасно для здоровья кошки или собаки. Если вы хотите поощрить любимца, воспользуйтесь специально созданными для этих целей лакомствами. Они безопасны и нравятся питомцам ничуть не меньше".

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