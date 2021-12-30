Владельцам участков компенсируют убытки из-за решений властей

Поправки в Земельный кодекс, которыми уточняется порядок возмещения убытков владельцам земельных участков, подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон связан с решением Конституционного суда в марте 2020 года. Тогда в КС с жалобой обратилась владелица участка в Новгородской области. Женщина купила его в 2009 году, кадастровая стоимость участка составляла тогда около 6 млн рублей. Однако в 2015 году власти региона установили зоны охраны объекта культурного наследия (неподалеку расположены руины монастырей). Из-за этого на участке были запрещены капитальное строительство, реконструкция зданий, установлены требования к высоте, архитектурному решению, строительным материалам и колористике зданий и другие ограничения. Вид разрешенного использования участка был изменен, а его кадастровая стоимость снизилась до 1 рубля. Во взыскании компенсаций суды собственнице отказали. КС признал отдельные положения Земельного кодекса не соответствующими Конституции.

Законом уточняются случаи, при которых ограничения прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков подлежат возмещению.

Убытки, причиненные правомерными действиями органов власти, из-за которых были ограничены права собственников участков, подлежат возмещению в соответствии со статьями 57 и 57.1 Земельного кодекса. Убытки, причиненные не соответствующими закону действиями органов власти возмещаются в соответствии со статьей 61 Земельного кодекса.