Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами

Единственный в России музей салютов и фейерверков, расположенный на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, в этом году пополнился более чем десятком новых экспонатов, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Туда, в частности, поступили два командных пункта, произведенные в СССР 203-мм самоходная пушка 2С7 САУ "Пион", 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан ", зенитная самоходная установка "Шилка". А еще - шестифунтовая корабельная пушка, кулеврина 15 века и другие образцы военной техники разных времен.

После их получения военнослужащие салютного дивизиона выполнили ряд восстановительных работ. В том числе заменили на технике неисправные детали и механизмы. Также была устранена коррозия частей орудия. Все элементы конструкции были заново покрашены. Для гостей музея военные подготовили информацию об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вида вооружения.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что в этом музее, открытом в октябре 2017 года, собрано уже более 170 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиций производства салютов. Общий фонд музея насчитывает свыше 1200 единиц хранения. Там находятся боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия. На уличной экспозиции представлено более полусотни образцов вооружения и военной техники, привезенных из различных регионов страны и восстановленных военнослужащими подразделения.