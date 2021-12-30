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30.12.2021 21:50
Рубрика: Власть

Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами

Текст: Юрий Гаврилов

Единственный в России музей салютов и фейерверков, расположенный на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, в этом году пополнился более чем десятком новых экспонатов, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Туда, в частности, поступили два командных пункта, произведенные в СССР 203-мм самоходная пушка 2С7 САУ "Пион", 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан ", зенитная самоходная установка "Шилка". А еще - шестифунтовая корабельная пушка, кулеврина 15 века и другие образцы военной техники разных времен.

После их получения военнослужащие салютного дивизиона выполнили ряд восстановительных работ. В том числе заменили на технике неисправные детали и механизмы. Также была устранена коррозия частей орудия. Все элементы конструкции были заново покрашены. Для гостей музея военные подготовили информацию об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вида вооружения.

В пресс-службе ЗВО рассказали, что в этом музее, открытом в октябре 2017 года, собрано уже более 170 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиций производства салютов. Общий фонд музея насчитывает свыше 1200 единиц хранения. Там находятся боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия. На уличной экспозиции представлено более полусотни образцов вооружения и военной техники, привезенных из различных регионов страны и восстановленных военнослужащими подразделения.

Власть Безопасность Армия Культура Арт Музеи и памятники

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