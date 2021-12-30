Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе

Эндокринолог Оксана Михалева посоветовала в новогоднюю ночь исключить сочетание алкоголя с большим количеством жирной пищи. В противном случае возможны серьезные проблемы со здоровьем. Любителям есть все подряд и запивать спиртным грозит панкреатит.

"Оливье со сметаной ничем не хуже, чем с майонезом, а жирность ниже в разы", - цитирует врача агентство "Прайм".

Михалева напомнила, что организм может не справиться с нагрузкой на пищеварительную систему. Ведь на праздничном столе - огромное количества разных по составу блюд. Лучше выбрать что-то одно, а колбасу и жирные десерты вообще исключить.

Тем, кто собирается украсить новогодний стол "селедкой под шубой", диетологи советуют купить не самую жирную сельдь. А для приготовления оливье лучше использовать курицу, а не колбасу.

Следует ограничить заправку салатов майонезом, заменив его на нежирную сметану или йогурт.