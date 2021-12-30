За сутки 78 военных вылечили от коронавируса

Новости

В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 22:35
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 22:27
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 22:24
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 22:19
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 22:02
Военный музей салютов и фейерверков пополнился новыми экспонатами 21:50
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 21:21
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 20:43
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 20:40
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 20:38
В России появится госреестр земель сельхозназначения 20:35
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 20:25
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 20:12
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 20:04
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 20:03
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов 19:49
В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение 19:16
Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства 19:16
Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО 19:07
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 19:05
Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет 18:44
Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году 18:33
Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр" 18:24
Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах 18:24
Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 22:04
Рубрика: Власть

За сутки 78 военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 78 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте более 46,2 тысячи человек.

Кроме того, свыше 156,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 392 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 692 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 13 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 687 человек изолированы на дому.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Военные медики ЦВО завершили COVID-вахту в больницах Хакасии

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у пяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 184 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть больше тысячи человек, 194 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,7 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 482 716 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано 1012 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги