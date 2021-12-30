Захарова: Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе

"Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам, - заявила официальный представитель МИД. - ЕС под аккомпанемент безосновательных обвинений закрепил нашу страну в своих доктринальных установках в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности Евросоюза. Если бы в Брюсселе искренне хотели, могли бы сделать куда больше для предотвращения развития обстановки в Европе по неприемлемому для России сценарию, и не только для России, но и в целом для развития нашего взаимодействия по линии Россия-ЕС".

По словам Захаровой, Россия "призывает Евросоюз не заниматься гимнастикой в сфере риторики, а работать над укреплением безопасности в Европе".