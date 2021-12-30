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Рубрика: В мире

Захарова: Санкции против телеканалов на Украине продолжают линию на цензуру

Текст: Иван Сысоев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов на Украине продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"28 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет в отношении медиакомпаний, которые были созданы на базе ранее закрытых властями телеканалов, - заявила Захарова. - Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине".

По словам словам официального представителя МИД, то, что "сейчас происходит на Украине, - это просто вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит". "Давайте констатируем, "тихая дипломатия" ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает, - подчеркнула Захарова. - Мало того, она создает ложное ощущение вседозволенности у киевского режима".

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