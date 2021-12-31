Биржевая цена газа в Европе упала ниже 800 долларов впервые с ноября

Стоимость газа в Европе на бирже TTF опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с ноября этого года, следует из данных площадки ICE.

Февральский фьючерс на газ к 14.50 мск опускался до отметки 67,49 евро за мегаватт-час, что эквивалентно 794 долларам за тысячу кубометров по текущему курсу. За последнюю торговую сессию цены опустилась на 22%, а к уровню исторического рекорда, зафиксированного 22 декабря, рухнули в 2,5 раза.

Цены на газ на европейских биржевых площадках росли в декабре из-за сочетания факторов: тогда в регион кратковременно пришли холода, уровень запасов в хранилищах был невысоким, а доля выработки электроэнергии ветрогенераторами упала ниже 10%.

Сейчас в Центральной и Северной Европе температура поднялась до +10 градусов, а доля ветрогенерации в выработке подскочила до 23,2%, что ослабило давление на биржевые газовые цены. Также поддержку рынку оказали сообщения о росте на треть числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу.