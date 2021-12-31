Бумажный полис ОМС в поликлиниках спрашивать не будут

С 1 января 2022 года на приеме у врача в поликлинике предъявлять бумажный полис ОМС больше не будет нужно. У каждого такого бумажного документа сегодня есть электронный дубликат.

Цифровой полис ОМС представляет собой уникальную электронную регистровую запись в информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Доступ к таким записям должен быть у любой поликлиники и больницы. Поэтому подтвердить свое право на бесплатную медпомощь можно с помощью документа, удостоверяющего личность и подтверждающего российское гражданство: например, можно просто показать паспорт.

"С этого года россияне смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе фонда ОМС", - подтвердил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как пояснила руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, каждому гражданину нашей страны гарантируется право на бесплатную медицинскую помощь, поэтому он автоматически должен считаться застрахованным. В связи с этим электронный полис ОМС теперь будет автоматически формироваться на всех новорожденных. Документ появится в личном кабинете на портале госуслуг у родителей, как только в Едином государственном реестре ЗАГС будет сформировано электронное свидетельство о рождении на ребенка. Страховую медорганизацию для новорожденного назначит территориальный ФОМС. Он будет распределять новых застрахованных граждан пропорционально между всеми страховыми медорганизациями в регионе, в дальнейшем при желании мать сможет поменять страховщика, пояснила Чернякова.

Она обратила внимание, что для взрослых пока остается заявительный порядок предоставления полиса ОМС. Заявление потребуется, если человек, например, недавно получил российское гражданство (а значит - получил право на бесплатные медуслуги в российских больницах и поликлиниках). Подать его можно в электронном виде на портале госуслуг или при личном обращении в МФЦ. По словам Черняковой, позже документ будет формироваться автоматически на каждого гражданина страны, для этого в законе предусмотрено взаимодействие фонда с федеральными ведомствами.

В связи с внедрением электронных полисов ОМС с этого года ФФОМС сокращает расходы на изготовление бумажных. Ежегодно они будут уменьшаться в среднем на 10%. Так, в 2022 году на изготовление бумажных медицинских полисов ФФОМС планирует потратить - 1,26 млрд рублей, в 2023 году - 1,1 млрд рублей, в 2024 году - 1,0 млрд рублей.