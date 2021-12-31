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31.12.2021 19:06
Рубрика: В мире

Число действующих АЭС в ФРГ сократится до трех с 1 января

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Германии приняли решение сократить число действующих в стране атомных электростанций с шести до трех с 1 января. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Отмечается, что в новом году продолжат работать АЭС в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Эти станции проработают год, а в 2023 страна полностью откажется от атомной энергетики.

Агентство напоминает, что Берлин решил отказаться от использования атомных электростанций в 2011 году. Решение было принято после аварии на АЭС в Фукусиме.

В мире Европа Германия

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