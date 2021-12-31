Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут

Россия уничтожит украинскую армию в течение 10 минут после начала вооруженного конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Олег Волошин во время выступления на телеканале UkrLife.

Политик полагает, что российские войска смогут уничтожить украинские ключевые пункты, не переходя границу. Он также добавил, что ВС Украины не обладают знаниями для ведения боевых действий в современных условиях.

Ранее Волошин заявлял, что гипотетический конфликт между странами закончится победой Москвы в течение недели.