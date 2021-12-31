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31.12.2021 09:10
Рубрика: В мире

Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут

Текст: Дмитрий Кулемякин

Россия уничтожит украинскую армию в течение 10 минут после начала вооруженного конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Олег Волошин во время выступления на телеканале UkrLife.

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Политик полагает, что российские войска смогут уничтожить украинские ключевые пункты, не переходя границу. Он также добавил, что ВС Украины не обладают знаниями для ведения боевых действий в современных условиях.

Ранее Волошин заявлял, что гипотетический конфликт между странами закончится победой Москвы в течение недели.

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