Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве

Президент Владимир Путин в разговоре с лидером США Джо Байденом подтвердил жесткую позицию Москвы по теме санкций, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Наш президент подтвердил, что отступать он не намерен, позади Москва", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, старт переговоров в январе в Женеве будет отличаться жесткой позицией Москвы. Для России это абсолютно правильно - "время уступок закончилось".

Что касается заявлений президента США об отсутствии намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения, то "это хорошо на словах", считает Джабаров. Подобные вопросы должны быть закреплены в двусторонних соглашениях России и США, добавил парламентарий.