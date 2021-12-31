Экс-глава МВД Украины рассказал об ужасном будущем страны

Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилев считает, что ситуация в его стране будет ухудшаться. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на телеканале UkrLive.

"Мы останемся с возможностью с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет", - заявил Могилев.

Экс-министр также обвинил украинские власти в том, что их действия поставили страну на грань социального взрыва.