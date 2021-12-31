Новости

Пушков: Польша лишится статуса "опоры Запада" при вступлении Украины в НАТО 04:12
Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в 2022 году 04:00
Байден заверил Путина, что США не разместят наступательные вооружения на Украине 02:30
Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января 02:16
Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности 02:08
Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны 01:59
В Кремле в целом довольны телефонным разговором с Байденом 01:48
Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности 01:35
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом 00:37
Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство 00:05
"Зенит" и УНИКС добились побед в Евролиге 30.12.2021
В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 30.12.2021
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 30.12.2021
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 30.12.2021
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 30.12.2021
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 30.12.2021
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 30.12.2021
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 30.12.2021
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 30.12.2021
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 30.12.2021
В России появится госреестр земель сельхозназначения 30.12.2021
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 30.12.2021
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 30.12.2021
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 30.12.2021
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 30.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в 2022 году

Текст: Сергей Тихонов
В 2021 году биржевые цены на газ побили все мыслимые и немыслимые рекорды. В декабре появились вполне серьезные прогнозы о том, что котировки могут подняться до 3000 долларов за тысячу кубометров. Но в 2022 году ситуация может в корне измениться.

На биржевые цены, в первую очередь, будет влиять погода. Морозы, даже, если они будут кратковременные, спровоцируют повышенный спрос. Аналогично может сработать жаркое лето. Кроме этого, страны Европы едва ли захотят оказаться с низкими запасами в подземных хранилищах газа к осени 2022 года, поэтому устойчивый спрос на товар будет обеспечен, а, значит, и высокие цены на него. При этом на рынок окажет влияние увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь, из США.

Фото: Валерий Мельников/POOL/ТАСС
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов

Также на биржевые цены в Европе продолжит влиять ситуация с "Северным потоком-2". Как только газопровод будет запущен, напряжение на рынке спадет. И, наоборот, очередные бюрократические проволочки или санкции в отношении проекта могут стать катализатором для нового витка роста цен.

Поскольку геополитические мотивы являются одной из причин газового кризиса в Европе, невозможно точно предсказать будущий уровень цен, отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Но, если в 2022 году не будет проблем с поставками и погодой, цена может опуститься с максимумов этого года, но все равно останется высокой - до 450 долларов за тысячу кубометров.

В Азии будут происходить аналогичные процессы, но этот рынок почти полностью зависит от поставок СПГ. Поэтому после нормализации ситуации в Европе он моментально вернет статус премиального рынка для производителей СПГ. Цены будут выше, чем в Европе, но также уйдут с максимумов этого года.

Фото: iStock
Кто виноват в росте цен на газ в Европе: Версия "Дейли Телеграф"

Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, рынок газа растет и постепенно глобализируется. Он все еще находится на ранней стадии развития и потому подвержен многим болезням роста, в том числе, крайней нестабильности. Цены сначала упали в 6-7 раз к лету 2020 года, теперь выросли в 40-50 раз. В короткой перспективе цены будут расти, если будет холодно и возникнет реальный физический дефицит газа на рынке.

Сейчас кажется, что цены будут достаточно высокими в течение 2022 года, так как летом придется опять наполнять хранилища, и это будет поддерживать потребности в газе.

С другой стороны, аномально высокие котировки разрушают спрос в своем основании, провоцируют проблемы по всей цепочке поставок и потребления. В полной мере это воздействие мир почувствует именно в следующем году, когда возникнет дефицит удобрений и других важных товаров, производство которых зависит от газа, уточняет эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное
В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Байдена
Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности
Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах