Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в 2022 году

В 2021 году биржевые цены на газ побили все мыслимые и немыслимые рекорды. В декабре появились вполне серьезные прогнозы о том, что котировки могут подняться до 3000 долларов за тысячу кубометров. Но в 2022 году ситуация может в корне измениться.

На биржевые цены, в первую очередь, будет влиять погода. Морозы, даже, если они будут кратковременные, спровоцируют повышенный спрос. Аналогично может сработать жаркое лето. Кроме этого, страны Европы едва ли захотят оказаться с низкими запасами в подземных хранилищах газа к осени 2022 года, поэтому устойчивый спрос на товар будет обеспечен, а, значит, и высокие цены на него. При этом на рынок окажет влияние увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ), в первую очередь, из США.

Также на биржевые цены в Европе продолжит влиять ситуация с "Северным потоком-2". Как только газопровод будет запущен, напряжение на рынке спадет. И, наоборот, очередные бюрократические проволочки или санкции в отношении проекта могут стать катализатором для нового витка роста цен.

Поскольку геополитические мотивы являются одной из причин газового кризиса в Европе, невозможно точно предсказать будущий уровень цен, отмечает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Но, если в 2022 году не будет проблем с поставками и погодой, цена может опуститься с максимумов этого года, но все равно останется высокой - до 450 долларов за тысячу кубометров.

В Азии будут происходить аналогичные процессы, но этот рынок почти полностью зависит от поставок СПГ. Поэтому после нормализации ситуации в Европе он моментально вернет статус премиального рынка для производителей СПГ. Цены будут выше, чем в Европе, но также уйдут с максимумов этого года.

Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, рынок газа растет и постепенно глобализируется. Он все еще находится на ранней стадии развития и потому подвержен многим болезням роста, в том числе, крайней нестабильности. Цены сначала упали в 6-7 раз к лету 2020 года, теперь выросли в 40-50 раз. В короткой перспективе цены будут расти, если будет холодно и возникнет реальный физический дефицит газа на рынке.

Сейчас кажется, что цены будут достаточно высокими в течение 2022 года, так как летом придется опять наполнять хранилища, и это будет поддерживать потребности в газе.

С другой стороны, аномально высокие котировки разрушают спрос в своем основании, провоцируют проблемы по всей цепочке поставок и потребления. В полной мере это воздействие мир почувствует именно в следующем году, когда возникнет дефицит удобрений и других важных товаров, производство которых зависит от газа, уточняет эксперт.