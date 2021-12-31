Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР

Российским властям удалось вынести экономические уроки из процесса распада СССР. Такое мнение выразили эксперты Майкл Кофман и Роберт Конноли.

"Москве удалось укрепиться в устойчивой конкуренции с Соединенными Штатами. Экономика представляет собой не серьезную слабость, а прочную часть стратегии Путина по обеспечению стабильности режима, поддержанию преемственности и противодействию санкциям, введенным Западом", - говорится в их статье для журнала Foreign Affairs.

Эксперты положительно оценивают решение Москвы о создании стабилизационных фондов в начале нынешнего столетия. "Эти средства позволили России накапливать резервы от экспортных поступлений, чтобы помочь ей выдержать макроэкономические последствия скачков цен на нефть и снижения экспортных доходов", - подчеркивают эксперты.

Кофман и Конноли также отмечают, что Россия уменьшила свою зависимость от импорта, что также положительно отразилось на стране.